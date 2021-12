NAC bekert verder na spektakelstuk tegen FC Utrecht

Thom Haye scoort uit een vrije trap (Foto: OrangePictures) vergroot

NAC heeft dinsdagavond voor een ware bekerstunt gezorgd. In het Rat Verlegh Stadion werd in de slotfase met 3-2 gewonnen van Eredivisionist FC Utrecht. Vieir Kotzebue was de gevierde man bij de Bredanaars.

NAC – FC Utrecht had een prachtig Avondje NAC moeten worden. Eindelijk weer eens een eredivisionist in het Rat Verlegh Stadion. Een uitverkocht stadion leek een formaliteit maar de coronamaatregelen gooide roet in het eten. Een troosteloze ambiance en daarmee een nog loodzwaardere opgave voor de thuisploeg.

Het was dan ook geen verrassing dat de bezoekers het heft in handen namen. Ze waren de betere ploeg en drukte de Bredanaars terug op eigen helft. NAC kon aanvallend vrij weinig brengen. Penaltykiller

De plek in de zestiende finale van de KNVB Beker had NAC mede te danken aan Nick Olij. De doelman was de held in de penaltyserie tegen VVV Venlo. Hij hield twee penalty’s waardoor NAC doorging in het bekertoernooi. Ook dinsdagavond kon de sterkhouder van de Bredanaars zich onderscheiden. Na een klein halfuur ging de bal na een overtreding van Welat Cagro op de stip. Maar wederom bewees Olij zijn naam als penaltykiller. Hij koos de goede hoek en keerde de inzet van Adrian Dalmau. Toch kwamen de bezoekers na 35 minuten alsnog op voorsprong. Het was een doelpunt dat alleen letterlijk uit de lucht kwam vallen. Mike van der Hoorn zette met een kopbal Utrecht op een 1-0 voorsprong. Het was een dik verdiende voorsprong. Vrijetrappenspecialist

Naast een penaltykiller heeft NAC ook een vrijetrappenspecialist in het elftal. NAC leek na de 1-0 achterstand rijp voor de slacht. Niks leek erop dat de Parel van het Zuiden ook maar iets terug in de wedstrijd kon brengen. Tot tien minuten na rust Thom Haye ging staan achter een vrije trap. Vanaf een meter of 25 schoot de middenvelder de bal prachtig in de haak. Een specialiteit van het huis want hij deed het al eerder tegen Jong Ajax, Excelsior en FC Den Bosch. Aan dat rijtje wordt nu FC Utrecht toegevoegd. Maar bovenal bracht de goal NAC op gelijke hoogte. Iets waar niemand rekening mee hield.

Maar niet alleen uit een vrije trap kan Haye scoren ook uit open spel. Waar Utrecht een aantal keer dichtbij de nieuwe voorsprong was viel de goal aan de andere kant. Na geklungel achterin bij de bezoekers kwam de bal voor de voeten van de middenvelder. Met een schot in de korte hoek zette hij NAC op een voorsprong. Iets wat niemand na de eerste helft voor mogelijk hield. Kotzebue schiet NAC naar volgende ronde

In de resterende 35 minuten officiele speeltijd probeerde Utrecht van alles om op gelijke hoogte te komen. Maar tot echt grote kansen kwamen de bezoekers niet meer. Nadat tien minuten voor tijd Van der Hoorn met twee keer geel het veld moest verlaten leek een bekerstunt een feit. Toch kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Dit keer was het Anastasios Douvikas die scoorde uit een corner. Een verlenging hing in de lucht maar in de blessuretijd werd Vieir Kotzebue weggestuurd richting de doelman. Oog in oog met de doelman faalde de jonge aanvaller niet. Hij bezorgde NAC alsnog de overwinning. Een ware bekerstunt was een feit.

