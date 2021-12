‘Dit hadden we nodig’, euforie bij NAC na bekerstunt tegen FC Utrecht

Vieiri Kotzebue viert zijn winnende doelpunt in de laatste minuut (Foto: OrangePictures) vergroot

Niemand zag de bekerstunt van NAC tegen FC Utrecht aankomen. Daarom was de euforie na de 3-2 overwinning groot. Vooral doordat de winnende treffer viel in de laatste minuut. Na afloop waren de spelers en trainer door het dolle heen: "Dit had de club nodig."

Het was jongeling Vieiri Kotzebue die met zijn eerste balcontact de matchwinner werd. "Het is een jongensdroom. Invallen in de 91e minuut en dan een paar seconden later ligt de bal erin. Het is onbeschrijfelijk." Zenuwen bij zijn kans had de 19-jarige aanvaller niet. "Het is dan niet twijfelen maar gewoon doen. De ontlading die dan volgt is heerlijk!"

"Je ziet dat op dit soort avonden alles mogelijk is."

Kotzebue was de matchwinner maar Thom Haye de man van de wedstrijd. Met twee goals en een assist hielp hij NAC eigenhandig langs FC Utrecht. De middenvelder genoot van de bekeravond. "Die bekeravondjes hebben iets speciaals. Het blijft een apart toernooi. Je ziet dat op dit soort avonden alles mogelijk is." Met een vrije trap bracht Haye zijn elftal op gelijke hoogte. Een specialiteit van het huis. "Ik schiet ze nu wel vaak binnen inderdaad. Het is geen incident meer. Die vrije trap gaf mij en het hele team een boost. Dat we hem daarna ook nog over de streep trekken is ongelooflijk." Zijn trainer Edwin de Graaf zag een NAC dat in de eerste helft niks in te brengen had. Maar toch bleef hij geloven in een stunt. "Mijn elftal had nog niet het besef dat als we meer durfden te voetballen er gewoon kansen lagen. In de tweede helft pakken we het heel goed op daar ben ik trots op."

"Je weet dat je elke wedstrijd één of twee momenten krijgt"

Ook doelman Nick Olij wist dat de wedstrijd nog niet gespeeld was bij een 0-1 ruststand. "Je weet dat je elke wedstrijd één of twee momenten krijgt. Die kansen hadden we nog niet in de eerste helft gehad dus weet je dat ze in de tweede helft gaan komen." "Je wint dan uiteindelijk gewoon met 3-2 van FC Utrecht" vervolgt de doelman zijn verhaal. "Dat is geweldig. Al moeten we met beide benen op de grond blijven. We hebben nog helemaal niks." Het zijn rake woorden van de doelman want in de competitie wil het nog niet lukken bij de Bredanaars. Hoe het dan toch mogelijk is dat zijn ploeg wint van FC Utrecht, weet De Graaf ook niet zo goed. "Het is iets ongrijpbaars. Vandaag halen sommige jongens wel hun niveau. Dan zijn we tot dit soort dingen in staat. We weten dat we wisselvallig zijn in de competitie en het beter moet. Maar dit had de club nodig."

"Het is doodzonde dat we deze wedstrijd zonder onze achterban hebben moeten spelen"

Tot slot waren alle hoofdrolspelers eensgezind. De volgende ronde moet een thuiswedstrijd worden met publiek. "Het is doodzonde dat we deze wedstrijd zonder onze achterban hebben moeten spelen", zei De Graaf na afloop. Haye sloot zich aan bij die woorden. "Het maakt mij niet uit wie we loten. Ik vind het alleen belangrijk dat we een thuiswedstrijd krijgen. Het publiek moet er dan weer bij zijn. In een vol Rat Verlegh Stadion kunnen we elke tegenstander aan."

