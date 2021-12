Seksuele uitbuiting van kwetsbare vrouwen: Tarik G. en mededaders de cel in

Tarik G. heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel. Hij heeft op een kwalijke manier misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van de slachtoffers, met als doel financieel gewin. De rechtbank veroordeelde hem woensdag tot zes jaar gevangenisstraf. Dat is ook wat het Openbaar Ministerie had geëist. Ook alle andere verdachten in de zaak Moncton/Hobart moeten de cel in.

Tarik G. (27) uit Heeswijk-Dinther wordt gezien als de motor achter de seksuele uitbuiting van zes vrouwen. Jarenlang hield hij er een illegaal bedrijf op na dat jonge kwetsbare vrouwen in de prostitutie liet werken. Ja, ze dachten zelf dat dat een goed idee was. Ze begonnen er vrijwillig aan.

Geld verdienen was het plan. Maar van dat geld zagen ze maar heel weinig terug en stoppen was uiteindelijk geen optie. De vrouwen waren volledig afhankelijk van Tarik G. Voor hun plek om te wonen, hun eten en - een klein beetje van - hun verdiende geld.

Ook straffen voor ex-vriendin en broer

G. werd bij zijn bedrijfsvoering geholpen door zijn toenmalige vriendin Lisanne van der V. (23) Ook zij kreeg een gevangenisstraf opgelegd van twee jaar plus een half jaar voorwaardelijk. Een hogere straf dan dat het OM had gevraagd. Ook moet ze zich verplicht laten behandelen.

Het broertje van Tarik, Samir G. (25), krijgt 8 maanden cel plus 4 maanden voorwaardelijk. Hij vervoerde een van de slachtoffers naar haar seksafspraken toen Tarik G. dat zelf niet meer kon doen omdat hij op de vlucht was voor justitie.

"Het ingewikkelde is dat meerderjarigen prostitué mogen zijn", zei persofficier Janine Kramer al eerder. "En je mag in de basis ook pooier zijn, mits er een goede verdeling is qua verdiensten en alleen als de prostituee volledig zelf kan bepalen wat ze doet en met wie. Het is oké als ze iemand nodig heeft om haar ergens naartoe te brengen of te beveiligen tegen ontevreden klanten, in de kern mag dat. Maar als je naar deze slachtoffers kijkt kun je je echt afvragen hoe vrijwillig dit allemaal was. Wij menen van niet."

'Geen mensenhandelaar'

Tarik G. was niet aanwezig in de rechtbank. Ook zijn advocaat was er niet. Zelf heeft Tarik G. steeds aangegeven zich niet te herkennen in de aanklacht van mensenhandel. "Ik heb nooit iemand gedwongen, ik heb nooit iemand geslagen, ik heb ze altijd netjes betaald", zei hij eerder.

Tarik G. kon zijn werk niet uitvoeren zonder de hulp van zijn chauffeurs. Stuk voor stuk jonge mannen die hoopten flink geld te verdienen met het vervoer de vrouwen. De rechter vond dat de mannen wel degelijk hadden moeten weten dat de vrouwen die zij naar seksafspraken brachten seksueel werden uitgebuit, dat de vrouwen geen sociaal vangnet hadden en geen kant op konden. Daar hebben de mannen vervolgens ook nog geld aan verdiend. Zij kregen celstraffen opgelegd van 10 tot 16 maanden.

Meisje van 14

En dan was daar ook nog verdachte Mehrat R. uit Heeswijk-Dinther. Een goede vriend van Tarik en een van zijn chauffeurs. Voor het vervoeren van 4 meisjes staat hij later nog terecht. Nu kreeg hij zijn straf te horen voor ontucht met een meisje van 14 en het maken van pornografisch materiaal van die ontucht. Het Openbaar Ministerie hoopte hem 2,5 jaar achter de tralies te krijgen.

De rechtbank legde hem 18 maanden gevangenisstraf op. Minder dan de eis, omdat de rechtbank ervan is overtuigd dat R. zwakbegaafd is. Daarnaast moest R. te lang wachten op zijn proces.

Hoger beroep

De verdachten kunnen nog tegen de vonnissen in beroep. Daar hebben ze twee weken de tijd voor. Alleen Tarik G. zit al in de gevangenis. Als ze niet in beroep gaan, zullen de overige daders thuis worden opgehaald en vastgezet.

Het OM is meer dan tevreden met de straffen. Op 1 november paste het Openbaar Ministerie de richtlijn voor de strafeisen voor mensenhandel aan. In de hoop dat de rechter ook daadwerkelijk zwaarder zal straffen in dit soort zaken. Dat is met de uitspraak in deze zaak, Moncton/Hobart in elk geval gelukt.