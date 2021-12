50.000 Brabanders wachten door corona op uitgestelde ziekenhuiszorg

Zo'n 50.000 Brabanders wachten op 'gewone' ziekenhuiszorg die is uitgesteld door het coronavirus. Dit zal ook leiden tot blijvende gezondheidsschade, zegt Bart Berden namens de Brabantse ziekenhuizen. “Dat doet ons vreselijk veel pijn.”

Het aantal wachtende patiënten is zo groot als het aantal inwoners van de gemeente Waalwijk. Dat komt doordat ziekenhuizen de afgelopen twintig maanden veel 'gewone zorg' hebben afgeschaald. Zo is nu onder meer 30 procent van de zogenoemde kritiek planbare zorg uitgesteld. Dit zijn onder meer niertransplantaties en chemotherapieën.

De ziekenhuizen komen niet toe aan deze ‘gewone zorg’, doordat personeel massaal ingezet moet worden om zieke coronapatiënten te helpen. Zo liggen er nu 433 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, van wie bijna 100 op de intensive care (ic). Normaal gesproken zijn er in totaal 120 ic-bedden. Dat is nu opgeschaald tot 180. “Een immense prestatie”, zegt Berden.

Positief is de voorzichtige kentering op de ziekenhuisafdelingen. De coronabezetting op de verpleegafdelingen daalt licht en ook op de ic lijkt de piek bereikt. “Maar één zwaluw maakt nog geen zomer”, houdt Berden een slag om de arm.

Kanker- en hartoperaties

Doordat minder bedden bezet worden gehouden door coronapatiënten, kunnen meer niet-coronapatiënten geholpen worden. Berden: “We hebben mensen in de kou moeten zetten die bijvoorbeeld kanker- of hartbehandelingen nodig hadden. Die willen we nu zo snel mogelijk helpen.”

Daarmee neemt het stuwmeer van 50.000 wachtende patiënten volgens Berden nog niet af. Het aantal coronapatiënten daalt daarvoor niet snel genoeg. Daar baalt de ziekenhuistopman verschrikkelijk van. Ook omdat hierdoor blijvende gezondheidsschade onstaat.

“Daar waar ruimte ontstaat, plannen we direct patiënten in. Maar we kunnen nog geen grote stappen zetten bij het inhalen van zorg. Mijn hemel, wat doen we een hoop patiënten tekort”, omschrijft Berden zijn gevoel.

'Zuurstof at home'

Om zoveel mogelijk patiënten te helpen, worden 500 Brabanders thuis gemonitord of behandeld. Onder hen veel coronapatiënten die volgens Berden ‘zuurstof at home’ krijgen. “Ze worden niet in het ziekenhuis opgenomen en hebben thuis een zuurstoftank staan. Huisartsen en verpleeghuizen helpen ons hier ook enorm bij. Zij ontlasten daarmee ook de ziekenhuizen.”

Terwijl de coronacijfers voorzichtig dalen, doemt medio januari een nieuwe coronagolf op. Net als veel virologen maakt ook Berden zich grote zorgen over de vlugge opmars van de omikron-variant. Die lijkt zich stukken sneller te verspreiden dan de vorige en huidige coronamutaties. Weliswaar lijkt deze variant minder ziekmakend, maar door een snellere verspreiding kan dit volgens het RIVM leiden tot veel meer zieken. Volgende week maakt dit instituut zijn omikron-voorspellingen bekend.

Diep ravijn

De Brabantse ziekenhuizen wachten in spanning af. Berden: “Je hebt weleens iets in het leven dat je denkt: als dit misgaat, dan wordt het erg spannend. Zo kun je uitglijden op een gladde weg en een pols breken. Dat is erg vervelend. Maar als je op een bergpad loopt langs een heel diep ravijn, dan is dat toch een heel stuk gevaarlijker dan die gladde weg. Laten we hopen dat we nu niet op dat bergpad lopen. We weten het nu nog niet.”