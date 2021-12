Knalrode stier komt terug en daarmee ook de Vuelta in Brabant

De rode stier in Dinteloord werd anderhalf jaar geleden een begrip bij wielerliefhebbers. Het beest stond symbool voor de Vuelta die in 2020 door Brabant zou komen, maar door de coronapandemie ging het in Nederland niet door. Donderdagavond wordt in Madrid het parcours voor komend jaar bekendgemaakt. “Natuurlijk komt die stier terug”, zegt Tonny de Wit die het initiatief nam. 7 vragen over de Vuelta in Brabant.

Hoe is het met de stier?

“Het gaat goed met hem”, zegt Tonny de Wit van BC de Leuttrappers uit Dinteloord. Het kunstwerk staat nu nog opgeslagen in een loods van de gemeente. Maar het zeer opvallende beest komt terug, daar is Tonny van overtuigd. “Het was echt een visitekaartje, een toeristische attractie. Uit het hele land kwamen mensen om met de rode stier op de foto te gaan.”

Leeft de Vuelta eigenlijk?

“Bij mij wel”, stelt Tonny de Wit, “maar ik ben wielerfanaat. Met de horeca hadden we vorig jaar plannen en die gaan we komende zomer nieuw leven inblazen. Het komt goed!”

Wanneer is de Vuelta in Brabant?

Vrijdag 19 augustus is de eerste etappe, een ploegentijdrit, in Utrecht.

Zaterdag 20 augustus begint de tweede etappe in Den Bosch.

Zondag 21 augustus zijn start en finish in Breda en gaat de hele etappe door Brabant.

Deze data zijn overigens midden in de Brabantse schoolvakanties.

Is het alleen dan te doen?

De opzet is nu, net als twee jaar geleden, om met sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en ondernemers van alles te organiseren, vooral ook in de aanloop naar het wielerevenement. Er kwamen toen 272 concrete plannen binnen bij de organisatie. Er wordt ingezet op de thema’s feest, gezond stedelijk leven en duurzaamheid.

Het parcours in Brabant is dat hetzelfde gebleven?

Ja nagenoeg. Ergens zal een straat linksom worden gereden in plaats van rechtsom, maar in feite verandert er niets. Het hele etappeschema wordt donderdagavond in Madrid bekendgemaakt.

Wie gaat er winnen?

Dat is lastig om te voorspellen. De afgelopen editie werd gewonnen door Primož Roglic. Of hij meedoet en welke andere bekende renners meedoen is nu nog niet bekend.

En het coronagevaar?

Dat lijkt niet weg te gaan, daar merken we nu alles van. Wel weten we van afgelopen zomer dat er medio augustus best wat mogelijk was met publiek, met natuurlijk de nodige voorzorgsmaatregelen.

Deze reportage over de rode stier maakte Omroep Brabant in 2019: