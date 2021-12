Bestelbus volgeladen met meer dan 2500 Cobra’s, drie verdachten opgepakt

Foto: politie. vergroot

Een 31-jarige man uit Maren-Kessel is maandagmorgen opgepakt nadat er in zijn bestelbus ruim 2500 Cobra's waren gevonden. Dat gebeurde rond elf uur bij een controle op de Graafsebaan. De man had vermoedelijk ook drugs gebruikt, zo meldt de politie woensdag.

Tijdens het vervolgonderzoek vond de politie nog meer vuurwerk en een gestolen scooter in de schuur van de woning van zijn vriendin aan de Bergstraat in Heesch. Daar lagen nog eens 642 Cobra's en een 100.000-klapper. De 31-jarige vrouw werd ook aangehouden, net als een 19-jarige man uit Oss. Die kwam tijdens het onderzoek in beeld en meldde zich dinsdag op het bureau in Oss. Het drietal wordt verdacht van het bezit en de vermoedelijke handel in illegaal vuurwerk. Tegen de 31-jarige man wordt ook dossier opgemaakt voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. 'Wees alert'

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. “Mede dankzij de goede samenwerking hebben we een onveilige situatie weten te voorkomen. Wees altijd alert en doe een melding. Dit helpt ook jouw buurt veiliger te maken", zegt burgemeester Moorman van de gemeente Bernheze.

