Man met 34 paspoorten op zak gepakt op Eindhoven Airport, celstraf geëist

Een niet alledaagse vondst voor de Koninklijke Marechaussee op Eindhoven Airport. Bij een controle op de luchthaven werd een man uit Syrië gesnapt met 34 paspoorten en identiteitspapieren op zak. Een mensensmokkelaar, was de eerste gedachte van de beveiligers. En dat bleek te kloppen. Woensdag verscheen de man voor de rechtbank in Den Bosch.

De Syriër werd op 8 september van dit jaar gearresteerd. Uit onderzoek na zijn aanhouding bleek dat hij in tien maanden tijd bijna dertig keer van en naar Athene was gevlogen. Hij wordt verdacht van mensensmokkel.

Bewijs gewoon op zak

De formulering van de officier van justitie was recht in de roos: "Deze man ziet mensen puur als handelswaar, waaraan hij flink kan verdienen." Volgens justitie komen veel vluchtelingen via Griekenland Europa binnen. Mensensmokkelaars ronselen met valse papieren vluchtelingen en brengen ze verder Europa in. Daar moet echter wel flink voor worden betaald.

De Syriër had het bewijs voor mensensmokkel, de paspoorten, gewoon op zak. Ook op zijn telefoon werd informatie gevonden in de vorm van reisdocumenten. Sommigen zelfs met foto, waarmee een vluchteling als lookalike de grens zou kunnen passeren.

Ongeloofwaardig

Wat de man woensdag ook beweerde voor de rechtbank: hij was en bleef ongeloofwaardig. Zo kon hij zich maar zes van zijn vele vluchten herinneren. Ook zou hij maar twee keer met zijn kinderen hebben gevlogen. Uit de paspoorten van zijn kinderen bleek veertien keer.

De officier van justitie was niet mals in zijn oordeel. "Geld verdienen door misbruik te maken van kwetsbare en afhankelijke individuen. Degenen die dit doen trekken zich niets aan van de regels. Ze smokkelen mensen binnen en brengen ze in het illegale circuit."

De officier eiste tegen de man dertig maanden cel. De uitspraak is over twee weken.