Natuurbeheerders blij met regeerakkoord: 'Er gaat veel geld naar Brabant'

Natuurbeheerders in Brabant reageren verheugd op het woensdag gepresenteerde regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In het coalitieakkoord wordt hoog ingezet op het klimaat. Zo moet de stikstofuitstoot in 2030 zijn gehalveerd ten opzichte van 2019.

Malini Witlox Geschreven door

Mario Jacobs, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, is in een opperbest humeur. Het waterschap wordt veel belangrijker, zo leest hij in het regeerakkoord. “Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming, zo staat erin. Tot nu toe werd bij bouwplannen te weinig rekening gehouden met het water. Dat terwijl we door klimaatverandering steeds vaker hoosbuien krijgen, die de riolering niet aankan. Wat er dan gebeurt hebben we in Limburg gezien.”

"De urgentie van klimaatverandering druipt van dit akkoord af."

Straks krijgt het waterschap meer invloed. Bij bouwplannen mag het waterschap eerder meepraten over de ruimtelijke inrichting. Water krijgt meer ruimte, zo zegt Jacobs. “Voorheen gaven we achteraf advies en was dat ook minder dwingend. Dat terwijl de vraag waar je bouwt en hoe ontzettend belangrijk is. De urgentie van de klimaatverandering zie je van het regeerakkoord afdruipen. Dat de CO2- en stikstofdoelen aangescherpt worden is ook voor ons als waterschap belangrijk, anders dweil je met de kraan open.” Als de aarde minder snel opwarmt, zijn er ook minder harde regenbuien, dus hoeft er minder water in korte tijd verwerkt te worden, legt hij uit. Ook Joris Hogenboom, directeur van Brabants Landschap, is enthousiast over het regeerakkoord. “We staan al heel lang stil als het om stikstofbeleid gaat. Iedereen zit te wachten op een actievere aanpak van het kabinet. Er komt nu 20 miljard euro in acht jaar tijd vrij. Met dat geld, waarvan ik verwacht dat er veel naar Brabant gaat, kunnen we veel doen.” Hogenboom doelt dan niet alleen op het eventueel uitkopen van boeren die voor een stikstofpiekbelasting zorgen. “Maar ook op de omslag naar een natuurinclusieve landbouw (werken binnen de grenzen van de natuur). Boeren helpen om de omslag te maken naar schone stallen, minder vee: dat kost allemaal geld.”

"Het regent genoeg, maar we gaan niet handig met de watervoorraad om."

Hogenboom vraagt zich wel af wat voor concrete plannen het kabinet in gedachten heeft. “Dat is echt een heel groot vraagteken. Ik snap ook dat boeren zich zorgen maken. Wat gaat dit regeerakkoord betekenen voor mij?” Brabant heeft te maken met ernstige verdroging van de grond. “De natuur is er slecht aan toe. De komende regeerperiode willen we het waterpeil herstellen. Een combinatie van te veel stikstof en te weinig water is dodelijk. Het regent genoeg, maar we gaan niet handig met de watervoorraad om. Het wordt soms te snel afgevoerd of gebruikt voor beregening van landbouw. Ook daarbij kan duurzame landbouw helpen. En we kunnen beken en stuwen gaan herstellen en sloten dempen.”

