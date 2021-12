PSV rekent in beker op halve kracht af met Fortuna Sittard

PSV had woensdag weinig moeite met Fortuna Sittard. In de tweede ronde van de KNVB Beker werden de Limburgers eenvoudig verslagen met 2-0. Ritsu Doan was tweemaal trefzeker voor de Eindhovenaren.

Bekervoetbal kan heel leuk zijn. Vaak hangt er een stunt in de lucht en zie je de meest gekke dingen gebeuren. Woensdagavond was dat niet het geval bij PSV – Fortuna Sittard. De wedstrijd had een hele lage amusementswaarde. De confrontatie werd door beide ploegen eerder gezien als formaliteit.

Een stunt van Fortuna Sittard heeft er geen moment ingezeten. PSV dicteerde de wedstrijd maar deed dat in een heel laag tempo. De bezoekers begonnen met een hoop reserves terwijl bij de Eindhovenaren redelijk bekende namen in het veld stonden. Al waren er wel wat wisselingen. Zo stonden onder andere Armando Obispo en Yorbe Vertessen aan de aftrap.

Slaapverwekkkend

PSV deelde het eerste halfuur speldenprikjes uit. Carlos Vinícius was een aantal keer dichtbij een doelpunt maar echt grote kansen waren het niet. Na een klein halfuur spelen kwam de thuisploeg wel verdiend op voorsprong. Na een mooi hakje van Mario Götze dribbelde Ritsu Doan het zestienmetergebied in. Hij schoot met links hard in de korte hoek. 1-0.

Het was een hoogtepuntje in een slaapverwekkende wedstrijd. Dat was ook te merken aan de bank van PSV die rijkelijk laat reageerde op het doelpunt. Zij dachten dat het doelpunt van de Japanner in het zijnet belandde.

Drommel maakt het spannend

Het leek er totaal niet op dat PSV ook maar even in de problemen ging komen. Toch werd het even spannend voor het doel van de Eindhovenaren. Het begint een wekelijks item te worden. De onzekerheid van Joël Drommel. De doelman zag er ook woensdagavond twee keer niet goed uit. In eerste instantie liet bij de bal los bij een corner. Een paar seconde later liep de PSV-goalie te grabbelen bij een schot van afstand. Beide momenten liepen, gelukkig voor Drommel, met een sisser af.

PSV liet de Limburgers eigenlijk al te lang in leven. Het speelde op halve kracht en hoopte daarmee de volgende ronde te bereiken. Dat ging ook lukken want na een uur spelen werd de voorsprong verdubbeld. Wederom was het Doan die scoorde. De Japanner trok naar binnen en schoot snoeihard raak. De wedstrijd was beslist en gescoord werd er niet meer. 2-0 was de eindstand.

In de koker

PSV maakt geen misstap en bekert eenvoudig verder naar de laatste zestien. Het kan zich op gaan maken voor de laatste twee competitiewedstrijden tot de winterstop. Zondag wacht een uitwedstrijd tegen RKC. Volgende week donderdag is er nog de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

De volgende ronde van de KNVB Beker staat gepland op 18, 19 en 20 januari. Wie PSV dan treft wordt zaterdag bekend.