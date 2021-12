Het kleinste flatje op Funda: zo maak je er een knus kersthuisje van

Foto: Makelaarshuys Johanna vergroot

Met een woonoppervlakte van 30 vierkante meter is dit appartement in Breda het kleinste huis dat op dit moment te koop staat in Brabant. De uitspraak 'klein maar fijn' is passend voor dit modern en praktisch ingerichte huis. Maar nu de feestdagen eraan komen is één vraag van groot belang: Hoe maak je van een klein huisje een winters paradijsje? Stylist en trendwatcher Romeo Sommers geeft tips.

Het appartement aan de Spuistraat in Breda staat sinds 11 december te koop op Funda. Het huis is van alle gemakken voorzien ondanks de beperkte ruimte. Zo vonden de huidige bewoners onder meer een plekje om de kerstboom op te zetten. "Ze belde me om te vragen of ze, ondanks de verkoopadvertentie, toch de kerstboom mochten opzetten", lacht makelaar Johanna Wagenaar. En daar hebben zij goed aan gedaan volgens de Bossche stylist en trendwatcher Romeo Sommers. De nieuwe bewoners hoeven volgens hem ook niet bang te zijn om uit te pakken met de kerst. "Laat je niet afschrikken als je een klein huis hebt, maar maak het gezellig als je van kerst houdt", zegt hij vastbesloten. Toch heeft Romeo een paar tips waarmee je hip bent én toch ruimte bespaard. Maak een alternatieve kerstboom. Wat we dit jaar veel terug zien komen, is een alternatieve kerstboom. Deze kun je bijvoorbeeld aan je muur maken door een lampjessnoer in de vorm van een kerstboom langs spijkers te spannen. Je kunt hier ook kerstballetjes bij hangen. Want de trend dit jaar liegt er niet om: hoe uitbundiger, hoe beter.

Koop een tafelklem. Ook dit is een trend die de laatste jaren veel voorbij komt. Door een tafelklem boven je tafel te plaatsen en daar takken, kerstballen, slingers en andere versiering aan te hangen, bespaar je ruimte en heb je toch een kerstwaardige eettafel. Plaats de klem wel hoog genoeg boven de tafel want anders hangt je slinger in de soep.

Kerstkransen met veel groen zijn een trend. Door een metalen ring vol te hangen met droogbloemen en kerstbloemen kun je zelf een kerstkrans maken die je op tafel kunt leggen of aan de muur kunt hangen. Persoonlijke kerstornamenten zijn gegarandeerd een succes in je versiering. Hang bijvoorbeeld een persoonlijke kerstbal in de boom.

Besluit je dan toch om een kerstboom in je kleine huis op te zetten? (Wat Romeo overigens aanmoedigt.) Kies dan voor een kerstboom die aan de onderkant smaller is. Doorgaans zijn dit de bomen die over blijven want iedereen wil een volle boom. Maar door je kerstboom van onder wat smaller te hebben, bespaar je ruimte.

In Breda hebben de verkopers van het appartement zich dus niet ingehouden en ook over de rest van de inrichting is nagedacht. Zo is het appartement in de basis rustig met een lichte open keuken waar een statement aan de muur tegenover staat. De in 2019 gemoderniseerde badkamer beschikt ondanks het smalle formaatje over een douche, wastafel, toilet én een was- en droogmachine. Verder ligt het huis aan de Bredase Singel en op loopafstand van het bruisende stadscentrum, de Grote Markt en diverse uitgaansgelegenheden. En dat voor een prijs van 175.000 euro.

