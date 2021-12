Stormloop op vakantieparken nu de basisscholen eerder dichtgaan

Veel mensen kiezen ervoor om volgende week tijdens de vervroegde kerstvakantie voor basisscholen naar een vakantiepark te gaan. Parken als de Kempervennen in Westerhoven en Beekse Bergen in Hilvarenbeek zien sinds een paar dagen een opvallende stijging in het aantal boekingen.

Bij de Beekse Bergen begon het aantal boekingen voor beide vakantieparken al in het weekend op te lopen. “Toen kwamen de eerste geruchten over een extra week kerstvakantie voor de basisscholen,” vertelt Miriam van Riel salesmanager van Libéma, “en je zag het aantal boekingen meteen toenemen.”

“Het is gigantisch”, gaat Van Riel verder. “Helemaal na het pushbericht van de NOS op maandagavond. Toen gingen mensen massaal boeken en bleef de telefoon maar rinkelen.”

Zowel Safari Resort en Vakantiepark Beekse Bergen en vakantiepark Dierenbos in Rosmalen, dat ook onder Libéma valt, zitten nagenoeg vol. “Er zijn nog een paar plekjes”, weet Van Riel. “Het scheelt ook nog best wat geld in vergelijking met de kerstweek.”

Alle hens aan dek

Bij Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven hetzelfde beeld. “Het aantal boekingen is flink toegenomen”, vertelt Martijn Tabak van Center Parcs. “Het is even alle hens aan dek, maar, dat kunnen we wel aan. We zijn er de afgelopen twee jaar wel aan gewend geraakt dat we ineens moeten schakelen.”

Met de maatregelen valt het reuze mee bij Center Parcs. “Dagjesmensen kunnen nu niet komen zwemmen. Daardoor is er meer ruimte voor de mensen die hier verblijven. Verder gelden hier de normale coronaregels.”