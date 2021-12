Actiegroep naar rechter om vergunning windmolenpark in Brabant en Zeeland

De actiegroep Windstil Ossendrecht stapt naar de Raad van State om de vergunning voor windmolenpark Ze-Bra op de grens van Woensdrecht en het Zeeuwse Reimerswaal aan te vechten. Dat meldt Omroep Zeeland.

Eerder zorgde Windstil er met hun acties voor dat het aantal geplande windturbines werd teruggebracht van 19 naar 16. Maar de inwoners van Ossendrecht, dat bij Woensdrecht hoort, vrezen nog altijd voor grote overlast van geluid en slagschaduw, van de ruim 200 meter hoge molens bij hun dorp.

Just Jansz heeft daarom met een aantal andere mensen de vereniging Windstil Ossendrecht 2.0 opgericht. "We zijn in de laatste fase terechtgekomen, waarin de politieke besluitvorming is afgesloten en een juridische procedure de enig overgebleven optie is", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Bezwaar tegen het hele plan

Slechts twee van de zestien molens komen in Brabant te staan. Toch maakt de actiegroep bezwaar tegen het hele plan. "Het is niet mogelijk om de vergunning op onderdelen aan te vechten", zegt Jansz. Als de Raad van State de vereniging in het gelijk stelt, gaat dus het complete project terug naar de tekentafel.

Woordvoerder van Eneco, Raymond Berger, kan nog niet zeggen of het bezwaar tot vertraging van het project zal leiden. "De planning voor de start van de bouw is medio 2023", zegt Berger. "Met de procedure houden we ook rekening met inspraak en bezwaren."

Zowel Eneco als de gemeente Reimerswaal stelt dat de effecten voor milieu en omwonenden voldoende zijn meegewogen bij het project.