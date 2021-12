1/1 Oude lindeboom toch niet in stukjes gezaagd, maar in zijn geheel verplant

Een oude boom moet je niet verplaatsen is het gezegde, maar de lindeboom op de Markt in Oud Gastel is donderdagmorgen toch verplaatst. Bewoners hebben met succes actiegevoerd tegen het kappen van de boom. Hij is van zijn plaats getakeld en naar een nieuwe plek gebracht.

Het scheelde maar weinig of de lindeboom op de Markt in Oud Gastel was gekapt. De boom zou geen economische waarde hebben en in de weg staan. Anderhalf jaar hebben mensen gestreden tegen de kap van de boom. Uiteindelijk op het laatste moment ging de gemeente overstag en mocht de boom door de Samenstichting Oud Gastel verplaatst worden.

"De gemeente bood aan dat wij het hout van de boom zouden mogen gebruiken om te zagen en er bankjes van te maken. Toen vroeg ik of wij de boom niet in zijn geheel mogen verplaatsen en dat mocht", zegt Johan Wagenmakers, voorzitter van de Samenstichting Oud Gastel. Helemaal tevreden is hij niet met deze oplossing: "Ik had liever gehad dat die op de Markt was blijven staan."

Kappen

De verplaatsing verliep soepel. Tegen tien uur donderdagmorgen werd de lindeboom van zijn plek getakeld en op een vrachtwagen gelegd voor transport. Het had maar een haar gescheeld of de boom was gekapt zegt Johan Wagenmakers: "Vorige week werd ik nog gebeld dat het bezwaarschrift was afgewezen en dat de boom gekapt zou worden."

De boom verhuist naar de Noordhoeksestraat in het buitengebied van Oud Gastel, daar komt die bij de familie Kempenaars te staan, een echte Oud Gastelse familie. De boom komt daar in de voortuin te staan. Of de linde de verhuizing gaat overleven daarover lopen de meningen uiteen. "Dat zien we over een paar jaar wel", zegt Johan Wagenmakers.

Bevrijdingsboom

De boom heeft voor Oud Gastel historische betekenis. "Hij heeft al meer dan 200 jaar een plek op de Markt. Is oorspronkelijk geplant als bevrijdingsboom in 1795, omdat de Brabanders bevrijd werden van het Haagse juk zeg maar. De oorspronkelijke boom sneuvelde in 1975. Dit is de tweede in lijn", zegt Johan Wagenmakers.

Er zou onder de boom een koker liggen met daarin namen van mensen. Of die uit 1795 of 1975 is dat weet Johan Wagenmakers niet. Maar de koker is waarschijnlijk in de wortels van de boom ingegroeid en nog niet gevonden.