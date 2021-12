Levensgrote adventskalender in Nispen: iedere dag gaat één rolluik omhoog

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Nispen is dit jaar één grote adventskalender. Iedere middag om vijf uur gaat een rolluik omhoog en komt er een raam met daarachter een feestelijk kersttafereel tevoorschijn.

Nispen is dit jaar één grote adventskalender. Iedere middag om vijf uur gaat een rolluik omhoog en komt er een raam met daarachter een feestelijk kersttafereel tevoorschijn. Zo wordt de Advent-ramen-route door het dorp bij Roosendaal steeds een stukje langer. "Stiekem is het toch iedere dag weer best spannend."

De activiteit wordt dit jaar voor het eerst gehouden. Een van de dorpsbewoners had het gezien in Zwitserland. “Toen ze ons erover vertelde, waren we meteen enthousiast”, vertelt Leonie Uijtdehaag van Stichting Cultureel Nispen. “We hebben het gegoogeld, maar zover wij konden vinden gebeurt dit nog nergens in Brabant. Het is zo leuk en uniek dat we meteen aan mensen gingen vragen of ze mee wilden doen en hun raam beschikbaar wilden stellen.”

"Wat leuk, dacht ik. En meteen daarna: oeps, ik ben helemaal niet zo creatief."

In no time waren de vereiste 24 aanmeldingen binnen. Ook schoonheidsspecialiste Tess Scheepers was snel overtuigd. “Wat leuk, dacht ik. En meteen daarna: oeps, ik ben helemaal niet zo creatief.” De oplossing lag binnen handbereik. “Mijn hulplijn? Dat was mijn beste vriendin, die wél leuk kan versieren.” Niet dat daarmee alle zorgen in één klap verdwenen waren. “We zijn vrijdag begonnen met onze creatie. Telkens zagen we weer iets wat niet perfect gelukt was en dan begonnen we weer opnieuw. Uiteindelijk hebben we dagenlang opgevouwen in die etalage gezeten tot we tevreden waren.”

"Als je bezig bent, voel je toch de druk om er iets speciaals van te maken."

En dan moest het grote moment nog komen. “Zo dadelijk gaat het rolluik omhoog. Dat is spannend, hoor. Eerst denk je: dat doen we even. Maar als je bezig bent, voel je toch de druk om er iets speciaals van te maken. Als je hieraan meedoet, wil je uiteindelijk wel dat voorbijgangers het ook tof vinden.” Dat laatste zit wel snor, bleek door het applaus van het groepje nieuwsgierige Nispenaren dat bij de grote onthulling was. En zo gaat het vaker, vertelt Leonie. “De reacties in het dorp zijn heel positief. Iedereen wordt er vrolijk van.”

Initiatiefneemster Alida koos zelf voor een glas-in-loodthema. vergroot

Ook de bakker pakte flink uit met zijn raam. vergroot

Sommige ramen zouden rechtstreeks uit de Efteling kunnen komen. vergroot

