Kans op witte kerst, maar schaatsen zit er deze maand niet in

Het zou zo maar kunnen dat we dit jaar een witte kerst krijgen in Brabant. Vanaf dinsdag gaat het namelijk vriezen, voorspelt Diana Woei van Weerplaza. “Als het koud blijft en er valt wat neerslag dan kan er zomaar sneeuw vallen.”

Dinsdag begint het waarschijnlijk met vriezen. “Over het algemeen zal het lichte vorst zijn. Dan spreek je van -2 of -3 graden. Op beschutte plekjes kan het wel -4 of -5 worden", zegt Diana Woei.

Hoe het weer er precies uitziet aan het eind van volgende week is nog onzeker. “De meeste modellen geven wel aan dat het gaat vriezen, maar dan is het nog niet zeker. Enkele andere modellen voorspellen nog 10 graden op donderdag.”

Aan het eind van volgende week is er echter ook kans op neerslag. Dat kan wel eens gaan betekenen dat wij een witte kerst krijgen. “Als een van die buitjes dan in de avond of vroege ochtend valt dan kan er zomaar winterse neerslag bij zitten. Dat is alleen nog lastig te zeggen op deze termijn."