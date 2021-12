José (84) wacht de eerste kerst zonder haar man: 'We missen hem zo erg'

José van Meerendonk (84) uit Tilburg en haar man Ton waren onafscheidelijk totdat hij vorig jaar, de ochtend na tweede kerstdag, plots overleed. José heeft al vanaf haar dertigste reuma en Ton was al die tijd mantelzorger. Deze kerst belooft zwaar te worden voor José, want ze zouden nu zestig trouwjaar getrouwd zijn en het wordt de eerste kerst zonder haar man.

Door haar ziekte zit José al lange tijd in een rolstoel. Ze heeft zwakke armen en bijna geen grip in haar vingers. Ze heeft zorg nodig. Voorheen deed Ton dat. “Hij kookte, deed de strijk, waste me en stopte me in bed. Hij deed het allemaal. Het was een heel zorgzame man. Hij deed dat omdat hij dat wilde, niet omdat hij dat moest. Hij wilde niks uit handen geven.”

Deze kerst gaat een zware worden voor de familie. Na een jaar heeft José het nog steeds heel moeilijk met het verlies van haar man. “Het komt dan ineens allemaal terug. Eerst vierden we de kerst met zijn vieren. Ton, mijn dochter, haar man en ik. Eerst kookte Ton elke kerst, dit jaar neemt mijn dochter het over in de keuken. Het gaat een kerst worden met veel tranen. We missen hem gewoon zo erg.”