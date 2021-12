Knikengel terug in kerststal: 'Overgeschilderd na zwartepietendiscussie'

De nieuwe knikengel in Vessem. vergroot

Twee jaar geleden werd de knikengel gestolen uit de kerststal in Vessem. Dit jaar heeft het dorp weer een kerststal. Vanwege de zwartepietendiscussie werd het zwarte beeldje overgeschilderd: "De engel in kerstverhaal is nu eenmaal wit, maar we hebben wel een zwarte koning."

Evie Hendriks Geschreven door

Zeker vijftien jaar lang hadden Jozef, Maria en Jezus in de levensgrote en levende kerststal in Vessem gezelschap van een engeltje dat knikte als het van een bezoeker een muntje kreeg. De opbrengst ging in de regel naar de missie. Maar op eerste kerstdag 2019 werd het beeld gestolen. Een kleine ramp voor de plaatselijke kerststalcommissie. Ze is daarna stad en land afgereisd en heeft met Jan en alleman gebeld om een alternatief te vinden. Want een kerststal in Vessem zonder zo’n knikengel: dat kan niet.

"Op de kop getikt via Markplaats."

“We hebben bij de Sint Jan in Den Bosch en bij de abdij in Heeswijk-Dinther een vergeefse poging gewaagd en we hadden een heel mooi beeld op het oog, in Hoensbroek, maar dat kostte driehonderd euro. We hebben er uiteindelijk een op de kop getikt, via Marktplaats, voor 75 euro, in Eindhoven”, vertelt Toon Zomers, de voorzitter van de kerststalcommissie. Er was nog één probleem. Het beeld was geen kerstengel, maar een Afrikaans jongetje dat het publiek moest verleiden om geld aan de missie te schenken. “Het jongetje knikte als je een muntje in zijn spaarpotje deed”, vertelt hij.

''We hebben wel een zwarte koning in de kerststal."

“Omdat de engel in het kerstverhaal een witte huid heeft en er een hoop kritiek op zwarte piet is, hebben we het beeld een kroontje gegeven en de huid wit geschilderd”, legt Zomers uit. “We hebben wel een zwarte koning. Daar kregen we afgelopen jaren commentaar op, maar de wijze uit het oosten in het kerstverhaal heeft ook een kleurtje dus dit laten we zo." Ondanks het enthousiasme voor de nieuwe kerststalbewoner houdt de commissie geen officiële opening voor de stal. De opening werd doorgaans wel gevierd met een kinderkoor en glühwein, maar door de coronacrisis is dit geannuleerd. Toch was de kerststal helemaal afblazen, zoals in 2020, dit jaar geen optie. "Op deze manier hebben we toch een kerstsfeer in het dorp", denkt Zomers. "En door de nieuwe knikengel kunnen we doorsparen, want we willen het beeld dat we in Hoensbroek zagen volgend jaar het liefste in de kerststal hebben staan."

De kerststal in Vessem. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.