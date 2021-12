Coronamoeheid slaat toe tijdens kerst: 'Zonder omikron was het nog erger'

Meer Brabanders smokkelen dit jaar met het aantal bezoekers tijdens de kerstdagen. Dat blijkt uit een onderzoek van Newcom, maar hoe komt dat? Neuropsycholoog Erik Matser uit Helmond weet het wel: “Iedereen is totaal coronamoe.”

Matser vindt de cijfers nog meevallen: “De angst voor omikron drukt dit percentage nog, denk ik. Zonder deze nieuwe variant zouden veel meer mensen lak aan de regels hebben.”

“Mensen zijn totaal coronamoe en aan het eind van hun latijn. Ze hebben geen zin meer in al dat gepraat over corona en regels. De interesse in politiek is weg, het vertrouwen is gedaald. Steeds dezelfde persconferenties met dezelfde gezichten en dezelfde boodschap. En nu een nieuw kabinet, maar dat is ook weer oude wijn in nieuwe zakken.”