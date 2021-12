Kerstsfeer in vestingstadje: Heusden op zijn sprookjesachtigst

Het is aftellen naar Kerstmis 2021. In de donkere dagen voor de kerst zijn hele woonwijken, winkelstraten, dorpen en steden vaak omgetoverd tot plekken met een sprookjesachtige kerstsfeer. Ook in Heusden hebben ondernemers en particulieren hun best gedaan om het oude vestingstadje om te toveren tot een sprankelende ‘kerstvesting.’ Met deze video kom je helemaal in de stemming.

