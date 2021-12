Bizar gezicht: man steelt midden op de dag 2 slijptollen uit een bouwbus

Ze stonden heel raar te kijken, de bouwvakkers die dinsdag aan het werk waren in de wijk Woensel-West in Eindhoven. Na de lunch ontbraken er opeens twee slijptollen. Bij het bekijken van de opname van een Ring-deurbel bleek dat iemand op een fiets ze doodleuk meegenomen heeft.

De rest van de dag liepen ze steeds in en uit, vertelt Jan Reker, een van de mensen die daar aan het werk was. "Er is dus eigenlijk altijd wel iemand bij de bus." En toen hij na de lunch spullen miste, vroeg hij de bewoner of de deurbel ook opnamen maakte.

Wat hij toen zag was wel heel bizar. "Er komt iemand aangefietst, die kijkt in de bus en fietst weg." Op de beelden is te zien dat de man nog heel even stopt om de slijptollen onder zijn jas verstoppen. Daarna verdwijnt hij uit beeld.

Vertrouwen

Het is de eerste keer dat er iets is gestolen. "In het begin dacht ik, er loopt iemand te klooien", een collega die hen met een grapje wilde waarschuwen dat ze hun bus niet open hadden moeten laten staan. Maar de slijptollen zijn echt weg.

De waarde van wat hij kwijt is valt nog mee. "Ongeveer 450 euro. Maar het vervelendste is dat je niemand meer vertrouwt. En ik kon niet verder, ik stond stil. Je moet dan weer spullen lenen bij een ander."

Aangifte

Ondertussen heeft Jan online aangifte gedaan en de video naar de politie gestuurd. Aanvullende vragen mag hij zaterdag telefonisch beantwoorden. "Iedere dag moet er een woning af. Ik heb geen tijd om op het politiebureau te gaan zitten." Hij denkt niet dat hij de slijptollen ooit nog terugziet, maar hij hoopt wel op gerechtigheid.