Man (19) opgepakt omdat hij valse corona-QR-codes verkocht

Een man van negentien is woensdag in Riel opgepakt, nadat hij was ontmaskerd als verkoper van valse corona-QR-codes. Hij verkocht ze via Instagram voor vijftig euro per stuk.

De man werd ontmaskerd door programmamaker Kees van der Spek. Na onderzoek was hij het huis van de QR-codeverkoper op het spoor gekomen en zocht hij hem thuis op. Daarna werd de politie geïnformeerd. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte. Kees van der Spek heeft de beelden die zijn gemaakt tijdens opnames van het programma aan de politie gegeven.

