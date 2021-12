Ook jouw lievelingsliedje kan uit de toren van de Grote Kerk klinken

Beiaardier Paul Maassen (foto: Noel van Hooft). vergroot

Altijd al eens willen weten hoe jouw lievelingsliedje klinkt als het gespeeld wordt door het carillon van de Grote Kerk in Breda? Of wellicht heb je er nog nooit over nagedacht, maar nu dus wel. Dan is dit je kans om je suggestie te delen, voor de nieuwe playlist die in het voorjaar te horen zal zijn in het centrum van Breda.

Sinds eind november klinkt de huidige playlist. “Zelf vind ik Starman van David Bowie heel goed gelukt. Ik krijg ook heel veel goede reacties op Hijo de la luna van Mecano", vertelt stadsbeiaardier Paul Maassen, die de nummers moest programmeren.

"Voor deze vier nummers moest ik zo'n 550 noten programmeren."

Ook het nummer Moon van Kanye West komt voorbij. “Op dit moment is er een expositie in de grote kerk over de maan, dus daar wilde ik graag iets mee doen. Daarnaast wilde ik ook iets actueels doen. Ik vond de artiest Maan alleen iets te voor de hand liggend.” Het programmeren kost wel wat tijd. Daarom doet Paul het maar twee keer per jaar. “Voor deze vier nummers moest ik zo'n 550 noten programmeren. Ik ben daar een hele dag mee bezig.”

"Een guilty pleasure voor mij is toch wel All I Want For Christmas.”

Om de tijd wel goed aan te geven, zijn niet alle nummers even lang te horen. “Op het hele en halve uur klinken de nummers een minuut. Om kwart over en kwart voor klinken ze vijftien seconden.” Iedere dinsdag en vrijdag zijn er ook andere nummers te horen. “Ik speel dan livemuziek. Op dit moment zijn dat vooral veel kerstnummers. Een guilty pleasure voor mij is toch wel All I Want for Christmas.”

"Helle snelle muziek gaat helaas niet."

Voor de echte Brabanders speelt Paul vaak Brabant van Guus Meeuwis. “Dat is soms natuurlijk lastig, omdat hij een Tilburger is en ik speel in Breda. Daarna gooi ik dan ook vaak het Bredase volkslied.” Voor liveoptredens kunnen er ook verzoekjes ingediend worden, maar niet alle nummers zijn mogelijk. "Hele snelle muziek gaat helaas niet. Daarnaast moet ik ook iedereen te vriend houden." Vanaf mei komt er weer een nieuwe afspeellijst. Heb jij een verzoeknummertje voor de livemuziek of de afspeellijst? Dan kun je die met een motivatie sturen naar [email protected] Dit is de huidige afspeellijst: Hele uur: Apres un Rève van Gabriel Fauré

Kwart over: Starman van David Bowie

Half uur: Hijo de la luna van Mecano

