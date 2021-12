Oppassen! Vrijdagochtend kan het flink mistig zijn

foto_Ben_Saanen vergroot

Het is vrijdagochtend oppassen geblazen. Volgens Weerplaza kan er in Brabant op grote schaal dichte mist voorkomen. Vanwege deze weersomstandigheden is er tot tien uur code geel afgegeven. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers rekening te houden met de mist en het rijgedrag aan te passen.

In de loop van de avond komen in het westen van onze provincie brede opklaringen voor waarin snel dichte mist gaat ontstaan. In het oosten van Brabant overheerst nog de bewolking. Tijdens opklaringen koelt het af naar een graad of 5, op andere plekken wordt het niet kouder dan 7 graden. Op vrijdagochtend zal de wereld een stukje kleiner zijn. De dag begint grijs en op uitgebreide schaal komt dichte mist voor. De mist lost gedurende de dag op en zo af en toe laat de zon zich nog even zien. De wind draait naar het noorden en het wordt 9 graden.

