Tilburgers krijgen flyer over goedkoop tanken 22 kilometer verderop

Reclamefolders van de lokale supermarkt of drogisterij is niks nieuws. Maar eentje voor een tankstation ruim twintig kilometer verderop is bijzonder. In Tilburg kregen honderden huishoudens zo’n flyer voor een tankstation in het Belgische Ravels. Opmerkelijk, want onderweg naar dat tankstation kom je na het passeren van de grens vier andere tankstations tegen. ‘’Ik vind het jammer dat mensen daar in de rij staan, terwijl het hier rustig en goedkoper is’’, vertelt eigenaar Luc.

Dat is een tegenvaller voor de pompeigenaar. "Ik heb wat Nederlandse klanten en die zeiden dat ik reclame moest maken in Nederland." Zo ging hij een paar dagen geleden met zijn hond en een tas vol flyers naar Tilburg. "Ik moest toch met mijn hond gaan wandelen. Ik heb een ronde van twee uur gedaan."

En rustig is het donderdag in Ravels. In een uur tijd zijn het aantal tankende klanten op twee handen te tellen. En Nederlanders? Eentje maar.

Paul van Selms van consumentenorganisatie United Consumers juicht de actie van de Belgische pompeigenaar toe. "Dat is gewoon ondernemen. Voor consumenten is dit juist fijn. Zo houden ze de tankstations in de grensstreek scherp."

Het probleem van de pompeigenaar is dat er vanaf de grens gezien vier andere tankstations voor hem zitten. Het tankstation van Luc zit verstopt op een klein industrieterrein, aan een doodlopende weg. Bijna onzichtbaar. Het is niet aantrekkelijk om daar naartoe te rijden en dat is precies het probleem. Om die reden ging Luc dus van deur tot deur in Tilburg.

Luc benadrukt dat hij de flyers niet heeft rondgebracht met als doel alle Tilburgers naar Ravels te lokken. "Het is echt om de mensen die nu toch al over de grens tanken, er op te wijzen dat wij er ook zijn. Als we er daar een paar van kunnen afsnoepen, graag."

De belangrijkste vraag is natuurlijk of het geld scheelt, stelt Van Selms. Als je naar de prijzen in Tilburg kijkt, loont het om net over de grens bij Poppel te gaan tanken. Een liter benzine kost in Tilburg als snel 1,90 euro. Letterlijk twee stappen over de grens, op acht kilometer van Tilburg, is de prijs 1,68 euro. Als je wat verder rijdt kom je op 1,60 euro per liter uit. Een volle tank van veertig liter scheelt je dan al snel 9 tot 12 euro.

Dat is net over de grens te merken. Rijen dik staan de auto’s te wachten. Wachttijden van tien minuten zijn geen uitzondering. En precies dat is wat de pompeigenaar uit Ravels jammer vindt. "Als ze een kwartiertje verder rijden dan komen ze hier bij ons uit."