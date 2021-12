Vuurwerkbom verwoest deur huis in Waalwijk, bewoonster en kindjes ongedeerd

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vuurwerkbom slaat gat in deur van huis in Waalwijk

In de voordeur van een huis aan de Noordstraat in Waalwijk is donderdagnacht na een ontploffing een groot gat ontstaan. Volgens een correspondent zou er een vuurwerkbom zijn aangestoken.

De ontploffing vond rond vier uur 's nachts plaats. "De bewoonster van het huis en twee kinderen bleven bij de explosie ongedeerd", laat een correspondent weten. Wakker

Veel buurtbewoners werden wakker van de enorme klap en gingen naar buiten om te kijken wat er was gebeurd. Agenten zetten de omgeving af en deden sporenonderzoek. Ook werden beelden bekeken die beveiligingscamera's rond het tijdstip van de explosie in de buurt hebben gemaakt.

Veel bewoners schrokken wakker van de enorme knal en kwamen de schade aan het huis aan de Noordstraat in Waalwijk bekijken (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Onderzoek bij het huis in Waalwijk waarvan de voordeur werd vernield (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

