Corona zorgt voor record aan huisvuil, check hier jouw gemeente

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In coronajaar 2020 zaten we massaal thuis, waardoor een recordhoeveelheid troep werd weggegooid. Per Brabander ging het gemiddeld om 534 kilo ingezameld huisvuil, tegenover 499 kilo in 2019. Bijna 8 procent meer.

In totaal werd bijna 1,4 miljard kilo huisvuil opgehaald in Brabant. In heel Nederland was dat ruim 9 miljard kilo aan vuilniszakken, oud papier en troep uit de tuin. De gemeente Woensdrecht springt eruit in Brabant met 833 kilo per inwoner, waar 534 in Brabant het gemiddelde is. Oss scoort met 720 kilo ook bovengemiddeld, net als Halderberge met 712 kilo. Inwoners van plattelandsgemeenten produceren over het algemeen meer afval dan stedelingen, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Maar niet altijd. De gemeente Deurne haalt het minste afval op van alle gemeenten met 349 kilo per inwoner. Reusel-De Mierden (355) en Bladel (397) blijven ook onder de 400 kilo per inwoner. Van de grote steden scoort Tilburg met 426 kilo het laagst. Breda (510) en Den Bosch (542) zitten daar ruim boven. Van Eindhoven zijn geen cijfers bekend. Kijk hieronder hoeveel afval er in jouw gemeente werd opgehaald per inwoner:

Wachten op privacy instellingen...

Door corona is ook de jarenlange daling van de hoeveelheid ingezameld oud papier in 2020 tot stilstand gekomen. Net als in 2019 werd gemiddeld 48 kilo per inwoner ingezameld. Door digitalisering wordt er steeds minder papier gebruikt en weggegooid, maar mede door corona zijn er meer pakketjes bij webwinkels besteld die veelal verpakt zijn in kartonnen dozen. Meer gft

Nederlanders gooiden vooral meer groente-, fruit- en tuinafval (gft) weg en meer huishoudelijk afval weg. Wegens de coronamaatregelen kon men er vorig jaar een stuk minder op uit. Het CBS zag dat men daardoor drukker bezig was in de eigen tuin, wat heeft geleid tot meer groenafval. Ook ging men vorig jaar niet tot nauwelijks uit eten, wat ook tot meer troep thuis heeft geleid. Bekijk hieronder hoeveel afval we in de afgelopen jaren weggooiden:

Wachten op privacy instellingen...

