Bolle Jos (30) uit Breda ’nieuwe nummer 1’ van onderwereld, stelt justitie

Jos L. uit Breda, beter bekend als Bolle Jos, wordt door politie en justitie gezien als de nieuwe ’nummer 1’ na de arrestatie van Ridouan Taghi in 2019. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant is Bolle Jos nu al een absoluut kopstuk in de internationale cokehandel en heer en meester in de Antwerpse haven.

Voor het publiek is hij een grote onbekende. Zijn naam viel voor het eerst in het openbaar op 23 februari dit jaar. In een uitzending van Opsporing Verzocht werd hij genoemd in verband met de mysterieuze verdwijning van Naima Jillal uit Amsterdam in oktober 2019.

De vrouw was internationaal actief als ’cokemakelaar’ en deed zaken met onder anderen Roger ’Piet Costa’ P. van de martelcontainerbende, zo schrijven Telegraaf-journalisten John van den Heuvel en Mick van Wely. Ze zou ter verantwoording zijn geroepen na de verdwijning van een partij cocaïne en bij een ontmoeting zijn vermoord. Dat zou zijn gebeurd in een loods waarin een grote partij cocaïne werd ontdekt. Europees aanhoudingsbevel

Maar het is niet de enige zaak waarvoor ’Bolle’ Jos, ook wel ’Josje Breda’ genoemd, wordt gezocht. Een maand geleden, zo blijkt uit vertrouwelijke stukken in het bezit van De Telegraaf, vaardigde justitie in België een Europees aanhoudingsbevel uit voor de man die in Breda opgroeide. Hij leidde volgens justitie op afstand een zeer gewelddadige operatie van Nederlandse ’uithalers’ in de haven van Antwerpen om cocaïne uit containers te halen. Hij coördineerde dit soort acties, zorgt dat handlangers kogelwerende vesten en wapens hebben en ’geeft opdracht om geweld niet te schuwen’, zo staat in het dossier. Wanneer het misgaat stuurt L., zo staat in het dossier, uitvoerders terug om de job af te maken en anders ’dreigt hij familie te doden’. Meedogenloos

In de stukken van het Belgische onderzoek staat dat Jos L. en een medeverdachte uit Nederland al ’internationaal gesignaleerd staan voor andere feiten’. De operatie toont aan hoe goed de cokemaffia in de haven van Antwerpen genesteld is en hoe meedogenloos de criminelen te werk gaan. Jos L. wordt door de Belgen onder andere verdacht van de invoer van grote partijen coke. L. zou nu in Turkije zijn. Eerder zat hij in Dubai.

