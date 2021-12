Vriendin van Mark wil onder geen beding terug naar huis na ontploffing

Mark voor het raam van zijn huis aan de Vaartbroek in Eindhoven (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Zijn vriendin wil onder geen beding nog terug naar hun huis aan de straat Vaartbroek in Eindhoven, nu daar donderdagnacht een ontploffing plaatsvond. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van een gerichte aanslag. Mark zelf wil zich niet laten verjagen. "Maar ik denk dat mijn vriendin nu toch haar zin krijgt."

De ravage in hun huis is aanzienlijk. Overal in de woonkamer ligt vrijdagochtend glas. Afkomstig van het raam aan de straatkant, dat volledig aan gort ligt. Volgens de politie werd de explosie veroorzaakt door een brandbom of vuurwerkbom.

"Ik zag meteen aan het gezicht van mijn vriendin dat er iets niet in orde was."

Mark lag in bed, toen hij rond een uur 's nachts iets raars meende te horen. Hij stapte daarop uit bed en liep naar beneden. Intussen vroeg hij zijn vriendin om de camera's, die hij vanwege eerdere overlast in de buurt bij zijn huis had laten plaatsen, eens te checken. Misschien dat ze daarop iets verdachts kon zien. "Ik zag meteen aan het gezicht van mijn vriendin dat er iets niet in orde was", vertelde Mark vrijdagochtend. "Ze zag twee jongens die een mondmasker droegen en een capuchon over hun gezicht hadden getrokken. Toen ik op de trap stond, hoorde ik vervolgens de explosie. Er was iets tussen het luik voor ons raam en het raam gestopt."

"Gelukkig heeft mijn zoontje niets."

"Die knal die daarop volgde, was zo hard!", vertelt Mark. "Er zijn puntjes geslagen in de muur aan de overkant van dat raam. De glasscherven zijn door heel de kamer gegaan. Volgens mij was het van dat illegale vuurwerk dat je in deze tijd weleens vaker in de stad hoort. Het was enorm. Ik heb meteen de politie gebeld. Die was er heel snel, net zoals de brandweer." In de slaapkamer boven het geëxplodeerde raam sliep zijn zoontje. "Maar hij heeft gelukkig niets." Vanwege de schade aan hun huis hebben Mark en zijn vriendin inmiddels tijdelijk een ander huis aangeboden gekregen. LEES OOK: 'Explosie bij huis in Eindhoven veroorzaakt door brandbom of vuurwerkbom'

De schade aan het huis aan de straat Vaartbroek in Eindhoven is bij daglicht goed te zien. vergroot

De ontploffing bij het huis in Eindhoven vond rond een uur donderdagnacht plaats (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

De kapotte ruit van het huis werd na de explosie afgedekt (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

