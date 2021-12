Spiderman-fans in Tilburg beginnen hun dag in de bioscoop

Echte Spiderfans zagen hun held vrijdagochtend al voor dag en dauw in actie, op het witte doek in de Pathe-bioscoop in Tilburg. Om half acht ging de nieuwste superheldenfilm in première. En ondanks dat vroege tijdstip werd er al vrolijk op popcorn geknabbeld.

“Wij zijn normaal gesproken nachtvogels,” zegt Simon Willemsen van de Pathe-bioscoop in Tilburg. Met normaal gesproken bedoelt hij: zonder avondlockdown. “Deze nieuwe ‘Spiderman zouden we dan om 12 uur ’s nachts draaien. Dan maken we er echt een nachtpremière van.”

Maar omdat ook de bioscoop om vijf uur de deuren moet sluiten, werd het een soort pyjamaparty zonder pyjama's.

Gitte de Dooij wrijft nog maar eens in haar ogen. “Het was vroeg, ja. Maar mijn vriend was zo bang dat de spoiler al uit zou lekken, dat we besloten om dan maar vroeg te gaan kijken.” Die vriend, Joris van Blerck, is wat je noemt een diehard fan. Hij zag al heel veel Marvel-films en wilde er bij deze ook vroeg bij zijn.

“Ik ben altijd al vroeg op en ik was toevallig vandaag vrij”, zegt Melanie, die ook van de partij is. Ze is groot fan van Spiderman, maar houdt niet van drukte. Haar verwachting dat ze op dit vroege tijdstip geen volle bioscoop zou aantreffen. komt vrijdagochtend uit. “Lekker rustig zo.”

Arnold de Rooij en Peter Meijer zitten er wel. Ook zij zijn verslingerd aan de Marvel-films. "Het verhaal bij deze films gaat eigenlijk altijd door, het is een groot verhaal en dat maakt dat je iedere volgende weer wil zien.”

Voor hen kwam het heel goed uit dat ze al vroeg konden gaan kijken. De werkdag van de een begin pas rond het middaguur, de ander kan zijn lopende afspraken gewoon door laten gaan. Anders is het wel, om zo vroeg al in de bioscoop te zitten geven ze toe. “Meestal sluit je de dag af met een film en nu start je de dag ermee. Dat is wel een andere ervaring, maar zeker erg leuk.”

Dimitry van Corstanje is er met zijn vader. Samen zagen ze het hele repertoire van Spiderman. Enthousiast zoeken ze hun plaatsen op. “Het is altijd goed wat ze maken.”

Simon Willemsen van de bisoscoop heeft de film zelf nog niet gezien. “Nee, gewoon gewerkt. Maar misschien komt het er dit weekend van.”