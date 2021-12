Eeuwenoud Kasteel van Breda wordt gerenoveerd: 'Doodeng!'

Wachten op privacy instellingen... Loes van Rijnsbergen, architect bij de restauratie van het Kasteel van Breda (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige vergroot 1/2

De restauratie van het Kasteel van Breda is al dik twee jaar in volle gang. Een klus van tientallen miljoenen, die oorspronkelijk begon als het aanleggen van een moderne brandblusoperatie en uitmondde in een volledige restauratie van de twee verdiepingen en de zolder. "En dat was hard nodig ook, want het kasteel was heel erg verrommeld", zegt architect Loes van Rijnsbergen van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het Kasteel van Breda heeft sinds het ontstaan in de veertiende eeuw al vele verbouwingen doorgemaakt. Zeker sinds het in 1826 onderdak ging bieden aan de Koninklijke Militaire Acedemie, kortweg KMA. Slaapzalen voor de kadetten, verlaagde systeemplafonds, andere vloeren en tussenmuren maakten van het kasteel een bouwkundig ratjetoe.

"Je doet het goed of je doet het niet."

Van Rijnsbergen vindt het naar eigen zeggen 'doodeng' om het kasteel aan te pakken. "Zeker de laatste eeuw zijn er kleinschalige en niet kwalitatieve verbouwingen gepleegd. Daardoor was dit kasteel heel erg verrommeld. Ik heb destijds tegen de projectleider gezegd: dit moeten we niet nog een keer zo doen. Je doet het goed of je doet het niet." Terwijl de kadetten op het binnenplein met militaire preciesie in rijen staan opgesteld, zijn bouwvakkers in het kasteel bezig om het gebouw in oude glorie te herstellen. Zo heeft een slaapzaal door alle verbouwingen maar liefst drie vloerlagen die nu opnieuw moeten worden geëgaliseerd.

In de kelder is een enorme waterbak geplaatst voor de brandblusinstallatie. "Deze bak is veel te zwaar om op de zolder te zetten. Daarom wordt het bluswater met grote pompen naar de ringleiding bovenin het kasteel gestuurd." Op de gangen op de eerst verdieping zijn de plafonds voorzien van oude ornamenten. De meesten zijn bedekt met één of meerdere verflagen. Bij de restauratie worden ook deze houtsnijwerken losgemaakt, deels gerepareerd en op hun oude plek teruggehangen.

"De twee letters op het ornament verwijzen naar het huwelijk tussen Willem de Derde en Koningin Mary van Schotland en hebben dus historische waarde voor dit kasteel. En dat wordt nu weer goed in beeld gebracht", licht Van Rijnsbergen toe. Halverwege volgend jaar moet de restauratie van het Kasteel van Breda klaar zijn.

