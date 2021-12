Met pijnstillers wil RKC-verdediger Büttner zijn team helpen tegen PSV

Dat Alexander Büttner speelt bij RKC is al vrij bijzonder te noemen. Maar de linksachter doet dat de laatste weken ook nog eens met pijn in zijn enkel. De oud-speler van Manchester United worstelt nog met een enkelblessure, maar wil ondanks de pijn ook z'n team verder helpen.

Sinds de bekerwedstrijd tegen Willem II heeft Alexander Büttner last van een enkelblessure. De blessure leek snel voorbij, maar nog altijd heeft de linksachter er last van. "Dan kon ik weer wel spelen en dan weer niet. Ik was het een beetje aan het forceren. Misschien doe ik dat nog steeds wel maar ik wil het team gewoon graag helpen."

Het typeert de voetballer, die wel aangeeft dat het steeds beter gaat. "De enkel is nog niet 100% hoor, maar er zit verbetering in. Het is even doorbijten tot de winterstop. Ik weet niet of het slim is, maar het moet in mijn ogen kunnen."

Met RKC draait Büttner een degelijk seizoen. De Waalwijkers staan vijftiende op de ranglijst. Een plek die later in het seizoen genoeg is om niet te degraderen. Al wil de linksachter zo niet kijken. "Ik heb een hekel aan het woord handhaving. We hebben een goed en hecht team waarmee we meer in staat zijn. We zijn pas halverwege, als we de wisselvalligheid eruit krijgen hoeven wij ons geen zorgen te maken."