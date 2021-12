Vrouw (27) ontvoerd in Schijndel, 28-jarige man opgepakt

Archieffoto. vergroot

Een vrouw is donderdagochtend ontvoerd in Schijndel en later op de dag gevonden in een huis in Sint-Oedenrode. De 28-jarige bewoner van dat huis is aangehouden. De twee zijn bekenden van elkaar.

De politie zegt dringend op zoek te zijn naar getuigen. De recherche is nog volop bezig met onderzoek. Wie iets heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Ontvoering

De vrouw werd rond elf uur in een kleine groene auto meegenomen op de Wilhelminalaan. Later op de dag werd ze gevonden in een huis aan de Biesheuvelstraat in Sint-Oedenrode.

