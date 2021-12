Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Kunstenaars naar Zundert om van Van Gogh te leren: 'Gaf mij inzicht'

Kunstenaars uit de hele wereld komen al tien jaar speciaal naar de geboortestreek van Vincent van Gogh om zich te verdiepen in zijn werk en persoonlijk leven. Zo ook Diana Roig uit Rotterdam. De beeldend kunstenaar logeerde wekenlang in Zundert en verkende de natuurgebieden in de buurt. "Vooral de omgeving is hier schitterend, zoals de Oude Buisse Heide bij Achtmaal. Het gaf mij inzicht in hoe Vincent van Gogh naar de natuur keek en dit vertaalde in zijn werk."

Samen met 66 andere kunstenaars exposeert Diana Roig in het Stedelijk Museum in Breda, waar de tentoonstelling 'Vanwege Vincent' tot eind april is te zien. De afgelopen tien jaar verbleven alle betrokken kunstenaars in en om Zundert om 'hun' Van Gogh-inspiratie te vinden.

"Hier zijn zielenroerselen aan het werk."

Twee jaar geleden was Diana de tijdelijke bewoonster van de voormalige kosterswoning, letterlijk om de hoek van het geboortehuis van Vincent van Gogh. Naast het oude huisje is - verdiept in de grond - een atelier gemaakt, waar de gasten kunnen werken aan hun creatie. Het deels glazen dak maakt dat er maximaal licht binnenvalt. In september 2018 maakt Roig er een schilderij van twee bij vier meter, gebaseerd op Van Gogh's 'Starry Night'.

vergroot

"Het was een ode aan Vincent van Gogh. Een explosie van vorm en kleur. Je voelt en ervaart de zinderingen op het doek, dat kolkt van vette kwaststrepen naast en over elkaar. Hier zijn zielenroerselen aan het werk. Met een heftigheid die Van Goghs onrust en energie in intensiteit benaderen, misschien zelfs wel evenaren", schrijft de kunstenares met Argentijnse roots over haar werk. Dit schilderij is inmiddels verkocht en hangt in de Nederlandse ambassade in Rome. Dus voor de expositie 'Vanwege Vincent' maakte ze een nieuw werk, ook weer gebaseerd op een werk van Van Gogh. Ditmaal koos ze voor ' Boomwortels', één van de laatste schilderijen voordat de Zundertse kunstenaar zichzelf van het leven beroofde.

Het doek van Diana Roig in het Stedelijk Museum Breda (foto: Raoul Cartens). vergroot

Ook in het werk van Roig spelen onrust en emoties een belangrijke rol. "Toen ik dit werk maakte, zat ik midden in een verbouwing en overleed mijn vader in Argentinië aan corona. Het schilderij kun je zien als gedachtenkronkels, herinneringen of afkomst. Dus waar kom je vandaan en waar groei je naartoe?"

Een poster van de expositie Vanwege Vincent voor het Stedelijk Museum Breda (foto: Raoul Cartens). vergroot

De expositie in Breda is te danken aan een initiatief van het Van GoghHuis in Zundert. Al tien jaar nodigen zij de kunstenaars uit, die wekenlang het atelier kunnen betrekken om hun werk te maken. Dit gastatelier en de voormalige kosterswoning liggen naast de protestantse kerk waar de vader van Vincent predikte.

"Vincent van Gogh heeft hier zijn voetstappen staan."

Directeur Ron Dirven van het Van GoghHuis: "De kunstenaars komen hier naartoe om zelf te ervaren hoe Vincent van Gogh door deze omgeving werd geïnspireerd tot het maken van zijn schilderijen. De oude kosterswoning is ook echt uit de tijd dat Van Gogh hier woonde." Dirven vervolgt: "Vincent van Gogh heeft hier zijn voetstappen staan en de uitgenodigde kunstenaars reageren daarop. Zij zijn heel sensitief, hebben verbeeldingskracht en weten dit op een heel verrassende manier toe te passen in hun werk. Dat zie je in deze expositie ook heel goed terug."

Directeur Ron Dirven van het Van GoghHuis voor het atelier en de kosterswoning (foto: Raoul Cartens). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.