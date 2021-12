Lucas (10) maakt wandeling van 40 kilometer voor het regenwoud

Ruim veertig kilometer. Die afstand loopt Lucas de Zwart (10) uit Bergen op Zoom dit weekend. Met zijn actie voor 3FM Serious Request zamelt hij geld in voor het Wereld Natuur Fonds, dat zich onder meer inzet voor het behoud van de regenwouden in Zuid-Amerika. “Die zijn zo mooi. Het is zonde dat die worden gekapt.”

De tienjarige Bergenaar vindt het klimaat een erg belangrijk thema. Op het nieuws hoort hij vaak dat het niet goed gaat met de aarde. In zijn klas laat hij zich daar flink over horen. “Als we zo doorgaan, dan is de Noordpool over dertig jaar gesmolten. Ik wil dat de aarde langer meegaat, niet dat het over honderd jaar kapot is. Als we iets moeten doen, dan is het nu.”

Symbolische broeikas

Daarom trekken hij, zijn vader en tante zaterdag en zondag hun wandelschoenen aan. De eerste dag loopt hij van Amsterdam naar Bussum, de tweede dag van Bussum naar Amersfoort. 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen zitten daar vanaf zaterdag tot kerstavond opgesloten in het Glazen Huis: een symbolische broeikas.

800 euro ophalen

Het is het niet de eerste keer dat Lucas een flinke afstand loopt voor 3FM Serious Request. “Toen ik vorig jaar naar de radio luisterde, zeiden ze dat je in actie kon komen voor het goede doel. Dat wilde ik ook doen!” Met een wandeling van 25 kilometer, verspreid over vijf dagen, haalde hij toen 221 euro op.

Dit jaar wil hij 800 euro ophalen met zijn actie. Op het moment van schrijven staat de teller op 380 euro. “Maar mensen kunnen ook nog de QR-code op mijn shirt scannen, terwijl ik aan het wandelen ben. Dan kunnen ze geld doneren, dat direct naar het regenwoud gaat.”

Iets goeds gedaan

Door de actie van Lucas, werd zijn nichtje Puck ook geïnspireerd om in actie te komen voor 3FM Serious Request. De 10-jarige Bergse verkoopt nu loombandjes voor twee euro per stuk. De teller van haar actie staat inmiddels op 150 euro. Zijn broertje zamelt flessen in en doneert het geld aan Lucas. “Je kan van alles doen om geld in te zamelen. Het is best simpel.”

Waarschijnlijk gaat hij ook nog een plaat aanvragen bij de 3FM-dj’s. “Heat Waves van Glass Animals, omdat het een heel leuk nummer is.”

“Ik denk dat ik heel blij ben als ik eindelijk aankom bij het Glazen Huis”, biecht Lucas op. Hij verwacht dat de laatste kilometers het zwaarst worden, al trainde hij er drie weken voor. “Maar daarna heb ik wel het gevoel alsof ik iets goeds heb gedaan.”