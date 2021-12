NAC geeft bekerstunt geen goed vervolg en gaat hard onderuit in Den Haag

NAC heeft vrijdagavond de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag verloren. Na een ruststand van 1-1, liepen de Hagenezen in tweede helft uit naar een ietwat geflatteerde 4-1 overwinning. Dat had NAC door slecht verdedigen vooral aan zichzelf te danken.

Na de prachtige bekerstunt afgelopen dinsdag tegen FC Utrecht was het uit tegen ADO Den Haag voor de supporters thuis op de bank afwachten wat NAC op de mat zou leggen. De prestaties van de Bredase club zijn dit seizoen namelijk nogal wisselvallig. Dat verklaart voor een deel ook meteen de toch wel tegenvallende negende plek op de ranglijst.



Vroege achterstand voor NAC

Met Boris van Schuppen in de spits en Ralf Seuntjens op tien probeerde NAC in de beginfase meteen de aanval op te zoeken en ADO op eigen helft vast te pinnen. Dat lukte redelijk, maar de Bredase ploeg kreeg al snel de deksel op de neus.

Een uitbraak van de thuisploeg zorgde in de 11e minuut namelijk voor de 1-0. Vanaf links bediende Vicente Besuijen ADO-spits Thomas Verheydt die wel heel makkelijk voor NAC-verdediger Rösler kwam en en raak kopte. De Noor viel opnieuw in als centrale verdediger omdat Moise Adilehou met vaderschapsverlof is.

Haye schiet Bredanaars langszij

In de 34e minuut viel dan eindelijk het eerste, echte wapenfeit van NAC te noteren. Een vrije trap werd door Thom Haye verraderlijk ingeschoten, maar de redding van Luuc Koomans mocht er net zo goed zijn.

Twee minuten later konden Haye en zijn ploegmaten dan toch juichen. Na een mooi een-tweetje met Ralf Seuntjens schoot de vaak uitblinkende middenvelder raak en trok de stand daarmee gelijk, 1-1.

Momenten van onoplettendheid nekken NAC

Ook na rust waren beide ploegen in eerste instantie aan elkaar gewaagd. Maar het was ADO Den Haag dat in de 52e minuut opnieuw op voorsprong kwam. Hoewel heel de verdediging van NAC bij een snel genomen vrije trap stond te slapen, kwam Moreno Rutten er als hoofdschuldige uit.

De rechtsback trok Vicente Besuijen in de zestien naar de grond en kreeg geel en een strafschop tegen. naar de grond had getrokken. Thomas Verheydt schoot de pingel vervolgens overtuigend binnen.

Hoewel NAC in Den Haag niet slecht speelde, viel de 3-1 niet lang daarna. En opnieuw door een moment van onoplettendheid achterin. Keeper Nick Olij kon op een kopbal van Verheydt nog tegenhouden, maar de rebound was een makkelijk prooi voor invaller Samy Bourard. Teleurgestelde, maar ook boze gezichten bij NAC, want voorafgaand aan de goal zou er namelijk sprake zijn geweest van een handsbal.

Alles of niets

Voor trainer Edwin de Graaf was het in ieder geval het signaal om een dubbele wissel te plegen. Kotzebue en Antonia kwamen in het veld voor Velanas en De Rooij. Later ging hij achterin, verdediger Rosler ging er af, ook nog een-op-een spelen om zo nog wat af te dwingen.

Het mocht allemaal niet baten en vlak voor tijd werd het nog erger. In de 88e minuut maakte ook Samy Bourard zijn tweede van de avond, 4-1.

Weg euforie

Een enigszins geflatteerde uitslag die betekende ook meteen een slechte start van de tweede helft van de competitie. Hoewel de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht niet snel zal worden vergeten, is de euforie toch helenaal verdwenen.

De goals werden te makkelijk weggegeven.