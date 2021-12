Kan Michael van Gerwen na slecht jaar de druk aan en WK darts winnen?

De lijst met gewonnen toernooien is gigantisch groot, als je kijkt naar de erelijst van Michael van Gerwen. Van kleine toernooien tot de grootste toernooien. Maar voor het eerst sinds 2011 won hij een jaar lang geen enkel televisietoernooi. En toch is hij één van de favorieten op het WK, dat voor de darter uit Vlijmen zaterdagavond begint met een wedstrijd tegen Chas Barstow.

Toch is Mighty Mike enorm hongerig om er een vierde titel aan toe te voegen. Taylor is met veertien titels gigantisch ver weg, maar persoonlijk zou een nieuwe WK-titel Van Gerwen weer helemaal terug op de kaart zetten. Voor Nederlands beste darter aller tijden telt maar één plek, de hoogste. En juist daar is hij – voor zijn doen - al lange tijd ver van verwijderd.

De afgelopen twee jaar wist Van Gerwen het WK niet te winnen. Met Peter Wright (2020) en Gerwyn Price (2021) waren het de huidige nummer twee en eén die het belangrijkste toernooi van het jaar wisten te winnen. Van Gerwen won in 2019 wel, na 2014 en 2017 was het zijn derde WK-titel. “Drie keer het WK winnen is voor mij een speciale prestatie. Alleen Phil Taylor heeft het WK vaker gewonnen.”

Het vertrouwen is zoals altijd groot bij Van Gerwen. “Als ik mijn beste spel speel, kan niemand mij verslaan, simpel. Dat weten ze allemaal, maar niemand zal het zeggen.” Van Gerwen weet zelf ook wel dat hij al enige tijd niet zijn beste vorm heeft laten zien. “Maar zolang je in jezelf blijft geloven en weet waar je heen wil, kan het beter worden.”

Ondanks de mindere prestaties is Van Gerwen nog altijd een favoriet voor het WK. Als je kijkt naar alle wedkantoren is titelverdediger Price de grote favoriet, nipt voor Van Gerwen. Die Wright en Jonny Clayton daar in ieder geval achter zich laat. De Brabander is de huidige nummer drie van de wereld. Pas in de vierde ronde kan hij eventueel een andere speler uit de top tien als tegenstander treffer. Het gaat dan om Gary Anderson, de verliezend finalist van de vorige editie.

Nadat Van Gerwen een bye had voor de eerste ronde – alle topspelers hoeven die ronde niet te spelen – wacht in de tweede ronde Chas Barstow. De WK-debutant is de nummer 101 van de wereld. Een tegenstander waar hij volgens Engelse media niet ‘wakker van zal liggen’. Een zege moet de start zijn voor de jacht op nieuw succes voor de 32-jarige MVG.

Of de jacht op succes daadwerkelijk gaat eindigen met de toernooiwinst is een vraag die voor het WK voor het eerst in jaren niet overtuigend een positieve meerderheid krijgt . De ooit onverstoorbare Van Gerwen moet aan de bak om het gigantische vertrouwen dat er – vooral tussen 2015 en 2019 – in hem was weer in ere te herstellen. Al kan dat eigenlijk alleen door weer toernooien te winnen. En daar kan hij zaterdagavond om elf uur een eerste stap voor zetten.