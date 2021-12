Eigenaresse café houdt zelf inbreker in haar zaak aan

De eigenaresse van een café aan de Markt in Roosendaal hield vrijdagnacht zelf, samen met haar man, een inbreker aan in haar zaak. Zij waren rond kwart voor drie wakker geworden van het alarm dat afging.

Aangekomen bij het café zagen ze dat de inbreker, een 39-jarige man met een onbekende woonplaats in Nederland, een ruit had vernield om binnen te komen. Hij probeerde met twee flessen drank in zijn handen ervandoor te gaan.

Vastgezet

De vrouw pakte de drank uit zijn handen en samen met haar man hield ze de inbreker tegen. Ze belden de politie en agenten hielden de inbreker vervolgens aan. Hij is vastgezet in een politiecellencomplex.

Zaterdagochtend zat hij nog vast. Rechercheurs nemen een verklaring van de man op.