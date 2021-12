Annemarie moet de nacht doorbrengen in haar rolstoel: 'Ik ben uitgeput'

Annemarie Verbunt (privéfoto). vergroot

“Ik heb zo veel paniek in mijn hoofd.” Annemarie Verbunt weet niet meer wat ze moet doen. De 52-jarige vrouw uit Oosterhout heeft vanwege haar spierziekte dag en nacht zorg nodig, maar tot het einde van het jaar heeft ze nog zeven nachten open staan waarin niemand haar die zorg kan geven. Het betekent dat ze de hele nacht wakker in haar rolstoel moet doorbrengen.

“Dit is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt”, vertelt Annemarie aangeslagen. Ze regelt altijd zelf haar zorg. Maar nu zijn meerdere mensen uit haar zorgteam niet meer beschikbaar. Afgelopen week heeft ze al een keer een hele nacht niet kunnen slapen. Er was niemand om haar tanden te poetsen, om haar te helpen naar de wc te gaan of om haar op bed te leggen. In slaap vallen durfde ze niet, want Annemarie kan alleen veilig slapen als ze aan de beademing wordt gelegd. En ook daarvoor was niemand beschikbaar. Aanstaande dinsdag staat haar weer zo’n nacht in haar rolstoel te wachten, tenzij ze snel een verzorger vindt. En daarna nog zes, onder meer tijdens kerst en oud en nieuw. “Voor januari heb ik ook nog geen oplossing."

"De druk op mijn verzorgers wordt te hoog."

Annemarie heeft nu twee zorgmedewerkers die haar nachtdiensten doen, maar dat is gewoon niet genoeg. “De druk op de mensen die mij nu helpen wordt heel hoog. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb structureel twee extra verzorgers nodig in mijn team. Het liefste drie.” Het is niet de eerste keer dat de Oosterhoutse noodgedwongen een oproep doet. Afgelopen zomer had ze nog tweehonderd uur open staan. Ze deed haar verhaal bij Omroep Brabant en kreeg toen eindelijk de hulp die ze nodig had. Maar toen was het overdag, nu gaat het om de nacht.

"Ik wil gewoon een stoere vrouw zijn die haar leven op de rails heeft."

“Ik vind het moeilijk om opnieuw met mijn verhaal naar buiten te komen”, zegt Annemarie verdrietig. “Je wilt niet overkomen als een slachtoffer. Ik wil eigenlijk gewoon een stoere vrouw zijn die het leven op de rails heeft. Maar alleen op deze manier kan ik nog aan mensen komen. Ik heb al van alles geprobeerd.” Annemarie is al weken bezig om een oplossing te vinden. “Ik heb echt van hoog naar laag in Nederland gebeld. Ik heb zelfs iemand bij het ministerie gesproken. Er zijn tal van mogelijkheden in Nederland maar overal zit een maar aan.” Zo kan de zieke vrouw bijvoorbeeld naar een logeeropvang in Drenthe, maar daar moet ze voor betalen. “De huur thuis gaat ook door. Dat kan ik financieel niet opbrengen.”

"Ik ben uitgeput."

Wat ook niet meehelpt, is dat Annemarie haar verzorgers via een PAB-budget (Persoonlijk Assientiebudget) maar 25 euro per uur kan betalen. “Er staat een aanvraag uit om dat te verhogen, maar nu heb ik dat nog niet. 25 uuro is lager dan wat nu in de markt wordt betaald.” Bovendien gaat het om een actieve nachtdienst. Het is niet zo dat de verzorgende een hele nacht kan slapen. “Ik ben uitgeput”, besluit Annemarie radeloos. “Dit is voor het eerst dat het mij echt raakt. Door de slechte nachten ligt mijn ‘gewone’ leven op zijn kop. Daar word ik heel verdrietig van.” Ben of ken jij iemand die Annemarie kan helpen? Meld je dan aan via deze link. LEES OOK: Annemarie zoekt zorgmedewerkers om haar de vakantiemaanden door te helpen Brabant staat in de rij om Annemarie de zomer door te helpen

