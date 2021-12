Minibieb met ingezamelde kerstspullen leeggeroofd: 'Ik ben pislink'

Hadewig Vos en haar man Peter uit De Rips konden hun ogen niet geloven toen ze zaterdagochtend bij hun minibieb in de voortuin gingen kijken. Twee grote bakken, gevuld met kerstspullen, waren weg. "Ze zijn gejat. Ik ben ongelofelijk boos."

Twee jaar geleden startte Hadewig met haar man en kinderen de minibieb aan de Ripsestraat. Het is een gratis bieb waar onder meer boeken, legpuzzels, speelgoed en kerstspullen staan. Er staat ook een bankje, zodat iedereen er rustig door de boeken kan bladeren.

"Met de minibieb zijn we aan het begin van de pandemie begonnen, om mensen die het iets minder breed hebben een steuntje in de rug te geven. Dat iemand nu zomaar deze twee bakken jat, maakt me boos", zegt Hadewig.

Ze werkt altijd met hart en ziel aan de bieb en veel mensen uit het dorp nemen vaak de moeite om spullen af te geven. "En dan wordt het zomaar weggehaald. Ongelofelijk. Ik ben pislink."