Willem II was lang op weg naar goed resultaat tegen AZ, maar verliest ruim

Willem II heeft voor de tiende keer op rij niet weten te winnen in de Eredivisie. Op bezoek bij AZ ging het zelfs voor de zevende keer op rij onderuit. In tegenstelling tot veel andere wedstrijden uit die reeks was het wel een nederlaag met perspectief, ondanks dat de ploeg van trainer Fred Grim uiteindelijk met een 4-1 nederlaag van het veld stapte.

Willem II leek in de eerste fase van de wedstrijd op weg naar een nieuwe grote nederlaag in een uitwedstrijd, nadat het eerder deze maand al met 5-0 onderuit ging bij Ajax. Na een kleine tien minuten spelen dook Dani de Wit ineens op achter de verdediging van Willem II, hij nam de bal goed aan en knalde vervolgens raak. Kort voor én kort na de openingstreffer was Jesper Karlsson twee keer dicht bij een treffer. Hij raakte uit twee verschillende vrije trappen vanaf de rand van het strafschopgebied de lat.

Na de hele sterke openingsfase kwam Willem II wat beter in de wedstrijd, wat kansen opleverde voor Max Svensson. Tot scoren kwam Willem II toen nog niet. Dat Elton Kabangu dat niet veel later alsnog deed kwam daardoor echter niet helemaal uit de lucht vallen. Na een mooie pass van Ringo Meerveld stond de in de basis debuterende Kabangu vrij voor doelman Peter Vindahl. Tijd om te twijfelen had hij niet, de bal ging hard tegen de touwen.

Na de 1-1 groeide het vertrouwen zichtbaar bij de Tricolores. Er werd voor iedere bal gestreden en het leek lange tijd op weg naar een goed resultaat in Alkmaar. Leek, want uiteindelijk werd het met drie doelpunten in het laatste kwartier alsnog een vervelende uitslag. Invaller Albert Gudmundsson was met drie treffers de beul voor Willem II.

Lichtpunten

Na een 4-1 nederlaag klinkt het misschien wat vreemd, maar dit was wel een nederlaag met perspectief voor Willem II. Dat de ploeg uiteindelijk nog in elkaar zakt, mede door het feit dat het in het laatste kwartier met tien man speelde na een rode kaart voor Nikos Michelis, is echter niet het enige wat zal blijven hangen na deze wedstrijd.

Fred Grim gaf voor de wedstrijd tekst en uitleg bij de basisplaats van Elton Kabangu. Tegenover ESPN zei de oefenmeester dat hij ‘met alle respect’ iemand nodig had die heel veel vuil werk kan doen en meters kan maken. Maar de Belg was in Alkmaar veel meer dan een harde werker. Hij zorgde met zijn treffer voor een dosis zelfvertrouwen bij al zijn ploeggenoten.

Daarnaast was de 23-jarige Belg druk bezig met coachen. Hij schreeuwde de longen uit zijn lijf nadat hij de 1-1 maakte, maar deed dat ook op de momenten dat er druk gezet moest worden. Hij was een aanjager voor de aanvallend ingestelde Willem II-spelers. Natuurlijk ging lang niet alles goed bij Kabangu. Hij had meer doelpunten kunnen en misschien wel moeten maken. En met fases was hij ook te fanatiek en overmoedig, maar het is wel wat hij eerder deze week zelf zei: “We moeten mentaliteit hebben, strijden op het veld.”

Naast Kabangu speelde ook middenvelder Ringo Meerveld een belangrijke rol in het duel met AZ. Met een fraaie assist stond hij aan de basis van de 1-1. Op twee andere momenten wist hij Kabangu ook vrij voor AZ-goalie Peter Vindahl te zetten. Als de rappe aanvaller daar het vizier iets scherper had staan – of bij de tweede poging om de goalie heen was gelopen – had Meerveld meerdere assists op zijn naam gehad. Het zijn lichtpuntjes in de donkere dagen die het nu zijn, zeker voor Willem II.