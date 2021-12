Coronanieuws: België rekent op golf van Nederlandse toeristen

00.30

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om te onderzoeken of het kwartiertje wachttijd na de boosterprik kan verdwijnen. Dat moet ertoe leiden dat er meer mensen sneller een boosterprik kunnen krijgen.

Het OMT schrijft dit in een advies aan het kabinet. Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zal zich ‘hieromtrent laten adviseren en uw Kamer daar op korte termijn nader over informeren’, zo liet de demissionair minister weten aan het parlement. Na een vaccinatie tegen het coronavirus moeten mensen altijd een kwartiertje wachten. Deze 'observatietijd' is bedoeld om te zien of mensen allergisch reageren op de prik. De wachttijd is volgens het RIVM vastgesteld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

De boostercampagne begon in Nederland later dan in andere landen. Het kabinet is bezig met een versnelling.