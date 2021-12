Ook wereldkampioen Dick Jaspers krijgt een welverdiende rap van Ali B.

Ali B. (l en Dick Jaspers (foto: Even Tot Hier). vergroot

Toen biljarter Dick Jaspers afgelopen weekend zijn vijfde wereldtitel driebanden veroverde, sneeuwde dat een beetje onder door de eerste Formule 1-wereldtitel van Max Verstappen. Het satirische televisieprogramma Even tot hier besloot hier iets aan te doen en organiseerde een heuse huldiging in zijn woonplaats Sint Willebrord. Zelfs Ali B. kwam opdraven, want dat hoort er tegenwoordig ook bij als je wereldkampioen wordt.

Jaspers ontving, net als Max Verstappen, vele video's van BN'ers als Do, Richard Krajicek, Jeroen van der Boom en Daphne Deckers. "Je bent een man met ballen", aldus het voormalige model.

"I love Dick."

Daarnaast waren ook video's te zien van Sylvana en Gordon die zichzelf hadden gefilmd terwijl ze naar de finalewedstrijd van de biljarter keken. "I love Dick", aldus Gordon. "Hoe jij die keu vasthoudt. Ik heb nog nooit zoveel van Dick gehouden als nu." En net als Max Verstappen die in Abu Dhabi een freestyle rap van Ali B. kreeg, kreeg ook Jaspers er eentje. "Je bent een klein beetje ondergesneeuwd door Max, maar Nederlandse journalisten waren een beetje laks", aldus de rapper die naar Sint Willebrord was afgereisd. "Dickie bedankt!" Bekijk hieronder het eerbetoon aan Dick Jaspers:

Op sociale media viel het eerbetoon in de smaak:

