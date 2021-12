PSV wint met speels gemak van RKC

PSV heeft zondag eenvoudig weten te winnen van provinciegenoot RKC. In Waalwijk wonnen de Eindhovenaren met 4-1. Door de overwinning neemt PSV de koppositie over van Ajax, dat eerder op de zondag won van Feyenoord.

De intenties van RKC waren vrij snel duidelijk. De thuisploeg speelde in een verdedigende 5-4-1-formatie. Het had nul intenties er een leuke wedstrijd van te maken. Het loerde op de uitbraak en probeerde zo PSV te verrassen.

Dat lukte vrij weinig. PSV had de controle en was de meest dreigende ploeg. Natuurlijk ook niet vreemd, gezien de verschillen tussen de twee clubs. RKC vecht tegen degradatie terwijl PSV de koploper van de Eredivisie is.

Gouden (onvoorziene) wissels

Na vijf minuten hadden de bezoekers al op voorsprong moeten staan. Bruma miste een grote kans dichtbij het doel van Etienne Vaessen, die op zijn beurt keurig redding bracht. Het was wel de enige echte kans in de openingsfase. PSV speelde in een traag tempo en RKC bleef vrij eenvoudig op de been.

Na ruim twintig minuten had trainer Roger Schmidt al twee keer noodgedwongen moeten ingrijpen. Zowel Ritsu Doan als Bruma moesten geblesseerd het veld verlaten. Zij werden vervangen door Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius.

Na de dubbele wissel ging het wel beter lopen bij PSV. Cody Gakpo begon nog in de spits maar ging na de wisselingen aan de zijkant voetballen. Daarnaast gaf Vertessen PSV meer elan. Het was dan ook de Belg die de Eindhovenaren op voorsprong zette. Met een schot uit de lucht liet hij Vaessen na een halfuur voetballen kansloos. Achteraf dus een gouden wissel, al zat die zo vroeg niet in de planning van de oefenmeester.

Makkelijke overwinning

Voor rust dacht PSV zelfs op een 2-0 voorsprong te komen. Maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Vlak na rust verdubbelde PSV alsnog de voorsprong. Het was Gakpo die een penalty benutte.

Een veilige marge voor de Eindhovenaren, want dit RKC ging niet nog twee keer scoren. Na een uur voetballen werd de wedstrijd definitief beslist door een miraculeus doelpunt van Mwene. De rechtsback schoot vanaf de achterlijn de bal nog in het doel. Een doelpunt waarbij Vaessen er niet goed uitzag.

De voorsprong werd verder uitgebreid door Vertessen die uit een corner zijn tweede doelpunt van de wedstrijd maakte. 0-4. RKC deed tien minuten voor tijd wat terug. Jens Odgaard kon profiteren van een twijfelende Drommel. De aanvaller redde daarmee alleen de eer voor RKC.

Zo kende PSV een makkelijke wedstrijd in Waalwijk. Waar het woensdag op halve kracht doorging in de beker, had het ook geen enkele moeite met RKC.

Blik op donderdag

Voor RKC is het natuurlijk geen schande om te verliezen van de koploper. De Waalwijkers zullen vooruitkijken naar aanstaande donderdag. Dan wacht een ware degradatiekraker tegen Sparta. Als RKC daar weet te winnen heeft het in de winterstop ‘gewoon’ achttien punten uit achttien wedstrijden. Verliest het in Rotterdam, dan zullen de zorgen juist toennemen.

Voor PSV wacht donderdag een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Bij een overwinning mag de ploeg zich Herbstmeister noemen.