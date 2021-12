Coronanieuws: Lareb registreert meeste allergische reacties na eerste prik

15.20

Door het sluiten van de basisscholen en bso's is de vraag naar oppas flink gestegen. Dat merkt ook Jules van Bruggen, eigenaar van Sitly, een platform waar ouders in contact kunnen komen met een oppas of gastouder of andersom.

Van Bruggen geeft aan dat op zijn platform de vraag naar een oppas afgelopen zondag twee keer zo hoog was als de week ervoor. Afgelopen vrijdag, toen al duidelijk was dat de basisscholen deze week dicht zijn, was de vraag zelfs 300 procent ten opzichte van de vrijdag ervoor.

Op dit moment zoeken 5000 Brabanders een oppas via het landelijke platform Sitly. Van Bruggen: "Ook het aantal logins van mensen die willen oppassen, nam de afgelopen dagen toe. Menden denken dus ook: nu kan er meer gewerkt worden."