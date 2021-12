Coronanieuws: volledige luchtmachtorkest gaat helpen bij boostercampagne

03.30

Nederland en de andere landen in de Europese Unie krijgen mogelijk de beschikking over een nieuw coronavaccin. De toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, buigt zich maandag over het vaccin van Novavax. De beoordelaars moeten kijken of het vaccin werkt en veilig is. Ook moeten ze beoordelen of de voordelen in de strijd tegen de pandemie groter zijn dan de nadelen van potentiële bijwerkingen.