Vandaal trapt poppen in kerststal met karatetrap omver

Een vandaal heeft zondagnacht de kerststal in Ulvenhout vernield. Hij trapte, terwijl zijn vrienden toekeken, de poppen in de stal met karatetrappen omver. Een beeld werd met een vuistslag tegen de grond gewerkt.

"Puur geweld", verzuchten de makers van de kerststal op Instagram. Ze richten zich vervolgens rechtstreeks tot de dader. "Mis je de kickboksschool zo erg? Vond je het zo stoer dat je nog een keer terugkwam nadat wij de boel hersteld hadden?"

'Graag gaan wij het gesprek aan met je'

De stichting Ulvenhout Leeft had maandagochtend vroeg nog geen aangifte gedaan van de vernieling. "We geven je een kans om over je daden na te denken en ons te laten weten wat je ervan vond", schrijft de stichting op Instagram.

"Graag gaan wij het gesprek met je aan, dan kunnen wij ook uitleggen wat wij hiervan vinden. Je bent duidelijk herkenbaar in beeld en je naam is bekend. De politie heeft de beelden ook al!"

Wijze raad

De dader heeft tot zeven uur maandagavond de tijd om contact op te nemen via [email protected] "Horen we niks van je, dan doen we alsnog aangifte. Je vrienden hebben we ook op beeld. Die mogen ook gerust even contact opnemen. Voor hen hebben we ook nog wel een wijze raad."