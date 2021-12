500 kilo vuurwerk in beslag genomen in en rond Baarle-Nassau

In totaal werd in en rond Baarle-Nassau vijfhonderd kilo vuurwerk in beslag genomen (foto: Politie.nl). vergroot

Tijdens controles in en rond Baarle-Nassau is de afgelopen drie weken zo'n 500 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat maakte de politie maandagochtend bekend.

Agenten hielden de afgelopen weken steekproefsgewijs controles op de import van vuurwerk vanuit België. Deze controles vonden onder meer plaats op de Bredaseweg en de Boschoven in Baarle-Nassau. Geen aanhoudingen

Het in beslag genomen vuurwerk bestond vooral uit knalvuurwerk uit de categorie F2 en vuurpijlen die in Nederland verboden zijn. Er is niemand aangehouden. Wel zijn meerdere boetes uitgedeeld.

