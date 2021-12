Maikel mag oliebollen verkopen, maar toch heeft hij een extra baan genomen

vergroot

De oliebollenkraam van Maikel Reijnders in Tilburg mag tijdens deze lockdown openblijven. Dat is fijn, want december is een drukke maand voor de oliebollenhandelaar. Omdat voor het tweede jaar oprij de kermissen in Nederland niet door mogen gaan is de feestmaand heel belangrijk geworden voor het voortbestaan van zijn kraam.

Maikel werkt al twintig jaar bij Bierens gebakskramen. Hij staat met zijn kraam op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Dit is al het tweede jaar dat het rustig blijft bij zijn kraam. Voor corona waren de decembermaanden een extra bron van inkomen om de wintermaanden door te komen. Nu is de maand essentieel om het bedrijf te laten bestaan.

“Oliebollen zijn een impuls aankoop. Mensen moeten het ruiken en zien. Dan kopen ze de oliebol.”

“Gelukkig mogen wij tijdens deze lockdown gewoon openblijven”, zegt Maikel, maar toch zit hij met de handen in het haar. “Wij moeten het hebben van het publiek dat van de ene naar de andere winkel loopt. Zonder winkels geen klanten voor ons. Oliebollen zijn een impulsaankoop. Je moet ze ruiken en zien. Dan koop je ze vaak pas.”

"Ik zie het niet heel rooskleurig in voor dit jaar."

"De kermissen zijn voor het tweede jaar op rij niet doorgegaan en dat raakt ons diep. Normaal gesproken halen wij onze meeste inkomsten daaruit. We doen er alles aan om ons hoofd boven water te houden, maar het is niet makkelijk. Ik heb noodgedwongen een extra baan als vrachtwagenchauffeur genomen. Ik zie het niet heel rooskleurig in voor dit jaar. Hopelijk wordt volgend jaar meer als vanouds.”

