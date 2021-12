Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Extra vakantieweek, maar de Efteling is dicht: 'Dan maar de bossen in'

Een extra weekje kerstvakantie klinkt als de droom van ieder kind. Toch is het in tijden van een lockdown een grote uitdaging voor ouders om de kinderen te vermaken. Dagjes naar de Efteling, dierentuin of bioscoop zijn geen optie, dus dan maar naar de bossen. In Breda doen ze daar niet moeilijk over en spat het plezier (en de modder) ervanaf.

Evie Hendriks & Ilse Schoenmakers Geschreven door

Het is maandag rond het middaguur gezellig druk in de bossen bij Breda. "Mag ik nu", schreeuwt een klein meisje naar de overkant van de kabelbaan. In het Speelbos Boeverijen staan, naast een kabelbaan, tal van speeltoestellen waar de kleintjes die een week eerder vakantie hebben zich gretig kunnen uitleven.

"In de bossen kan ik lekker kliederen."

En dat is af te lezen aan de blije gezichtjes van de kinderen die allemaal wel balen van de lockdown, maar het buitenspelen stiekem ook heerlijk vinden. Zoals Fenne van 9 jaar oud: "Ik vind het niet heel leuk dat ik niet naar school kan, maar in de bossen kan ik lekker kliederen", lacht ze. Dat kliederen gebeurt zeker, want de meeste broeken van de kinderen zitten vol met zandvlekken. Ook het Kabouterpad in het Mastbos is goed in trek voor een maandagmiddag. Op het anderhalve kilometer lange pad staan rode kabouterpaaltjes met verhalen en vragen erop. Een familie is fanatiek bezig met de Kabouterspeurtocht. "We zouden eigenlijk met z'n allen naar de Efteling gaan", vertelt de oma van Jurre van een jaar en Sven van drie jaar. Toch vermaakt de familie zich prima in de bossen.

"Misschien nog fijner dan in de Efteling."

Met lunchpakketjes bij de hand is het goed vertoeven in de buitenlucht. En na een korte regenbui in de ochtend zit het weer 's middags ook mee. "Ik vind het hier in de buitenlucht misschien nog fijner dan in de Efteling", lacht de vrouw.

