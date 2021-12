Noodkreet van Annemarie slaat aan: al 100 mensen willen haar helpen

Annemarie in haar rolstoel. vergroot

Annemarie Verbunt uit Oosterhout is compleet overdonderd: rond de honderd mensen hebben al gereageerd op haar noodkreet om hulp. Ze heeft vanwege haar spierziekte dag en nacht zorg nodig, maar ze heeft komende tijd veel nachten veel gaten in het rooster. Dat betekent dat ze de hele nacht wakker in haar rolstoel moet doorbrengen.

“Dit is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt”, vertelde Annemarie zondag aan Omroep Brabant. Nadat ze had verteld dat ze al een nacht alleen in haar rolstoel heeft doorgebracht door gebrek aan hulp, stromen de reacties binnen. “Het is net een kerstverhaal”, vindt Annemarie. “Op de oproep die ik bij jullie deed, is massaal gereageerd. Vanavond komt de eerste al kennismaken en ik heb echt dagen nodig om iedereen te beantwoorden. Ik kan het niet bijbenen.” Vanwege een spierziekte is de Oosterhoutse afhankelijk van 24-uurs zorg. Daarvoor krijgt ze een PAB-budget (Persoonlijk Assistentiebudget) voor mensen met een complexe zorgvraag met ook nog eens levensbedreigende momenten. “Vanwege mijn beademing ’s nachts. Overdag kan ik het zelf regelen”, licht ze toe.

Annemarie zit niet alleen in een rolstoel. “Lopen gaat niet meer. Ik kan mijn arm niet optillen of mijn haar niet zelf kammen. Het eten moet eerst gesneden worden en ik drink met een rietje. Ook bij het ademen moet ik geholpen worden.” CZ reageerde meteen op haar oproep. “Ze belden me dat ze nog dit jaar de vergoeding van 25 euro per uur gaan verhogen. Met superspoed dus. Geweldig.” Daardoor wordt het ook voor mensen aantrekkelijker om Annemarie te verzorgen. “Maar nu hebben al zoveel mensen gereageerd. Via de mail, Whatsapp, Messenger en de telefoon heb ik al rond de honderd reacties gehad. Ik ben er verschrikkelijk druk mee en de gewone dingen gaan ook gewoon door, natuurlijk.” “De reacties zijn heel divers. Er zijn mensen die me willen helpen, maar die helemaal niet uit de zorg komen. Die zeggen: ik kom gewoon bij je zitten als je niemand hebt. Anderen bieden aan om twee uurtjes te komen, maar dat schiet niet echt op. Ik heb een heel team nodig van meer dan tien mensen om het rooster vol te krijgen. Ik zoek dus mensen die langere tijd kunnen.”

Afgelopen week heeft ze dus al een keer een hele nacht niet kunnen slapen. Er was niemand om haar tanden te poetsen, om haar te helpen naar de wc te gaan of om haar op bed te leggen. In slaap vallen durfde ze niet, want Annemarie kan alleen veilig slapen als ze aan de beademing wordt gelegd. En ook daarvoor was niemand beschikbaar. Annemarie heeft nu twee zorgmedewerkers die haar nachtdiensten doen, maar dat is gewoon niet genoeg. “De druk op de mensen die mij nu helpen wordt te hoog. Ik heb structureel twee extra verzorgers nodig in mijn team. Het liefste drie.” Ben of ken jij iemand die Annemarie kan helpen? Meld je dan aan via deze link.

